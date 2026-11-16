Омбудсманката с изненада видяла проекта за личните асистенти, докато работила по реформа със социалното министерство

Социалното министерство и омбудсманът Велислава Делчева са подготвяли мащабни промени в системата на ТЕЛК и личните асистенти на хора с увреждания, когато депутати от "Прогресивна България" внесоха спорните си предложения. Това разказа омбудсманът пред БНТ.

Доста неочакван ход за всички, тъй като в Министерството на труда и социалната политика имаше работна група с представители на омбудсмана и в нея имаше подготвени поправки. После това изменение влезе от народни представители и бяхме доста изненадани. Всички дължим това извинение към майките на деца с увреждания, защото положението не е добре. И до момента обаче на нас не ни е ясно какво се случва - по какви договори ще работят личните асистенти, ще има ли нов законопроект, или ще остане старата уредба. Очакваме отговори на тези въпроси, каза Делчева. Тя обясни, че работната група е работила по цялостен пакет промени не само за личните асистенти, но и за семейните помощи и проблемите с ТЕЛК-овете. Определи пакета като начало на много мащабна реформа в тази посока.

Тази сутрин премиерът започна правителственото заседание с извинение към майките на деца с увреждания и обеща да не пипа правата им въпреки бюджетния дефицит. Миналата седмица майките реагираха бързо след внасянето на проекта и заплашиха с нови масови протести. Освен това против предложенията скочи и цялата опозиция в парламента. След серия срещи в петък първо с депутати, а после и министрите на финансите и социалната политика Гълъб Донев и Наталия Ефремова управляващите се отказаха от проекта и обещаха да го оттеглят. В него бе разписано, че личните асистенти вече няма да работят на трудов договор, а на нов специален и с намалени права. Освен това възнагражденията им се развързваха от минималната заплата.

Разбирам, че правителството трябва да направи бюджет и да има повече контрол върху разходването на средства, но това не може да е за сметка на майките, децата, пенсионерите и хората с увреждания, продължи Делчева. Тя не е била търсена от депутатите на Румен Радев и не е виждала предложените промени в Закона за личната помощ преди внасянето им.

Трябва тези специални договори да дават възможност на асистентите да помагат на хората възможно най-дълго, защото сега има ограничения в часовата ставка. Децата особено имат нужда от денонощно обслужване, а това не може да стане по начина, който беше предложен. Правата на тези хора не трябва да бъдат орязвани, за да не се окаже, че тези майки не могат да получават подкрепа. Предлагаше се да се намалят техните възнаграждения, защото се предложи по-ниско заплащане на час, но не се махна и горния таван. Отне им се и процента за придобит стаж, т.е. придобивките им при трудов договор щяха да отпаднат, обясни Делчева.