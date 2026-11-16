Моряк от BETUL 8: Най-вероятно ни удари руски дрон, защото ние идвахме от Украйна

Все още не е официално обявен произходът на предходните 3 атаки в българските води на Черно море

Мисля, че ни удари руски дрон. Едва ли е украински, защото ние идвахме от Украйна. Това казва Ибрахим - един от моряците от потъващия кораб BETUL 8, за който стана ясно, че е бил ударен от 2 морски дрона в извънредната икономическа зона на България в Черно море. Предстои разследването да установи официално откъде е дошла атаката срещу последния кораб.

"Аз бях легнал да спя, когато се случи нападението. Атакуваха ни два пъти с морски дронове", казва друг член на екипажа. А според капитана на кораба Лютви дроновете са ударили в корпуса на плавателния съд.

"От огледите стана ясно, че е кораб, който е обърнат. Около него има разпръснати отломки, има 2 спасителни плота, единият подава димни сигнали, което показва, че има хора на него. И се наблюдават хора, които махат", разказва пред bTV зам.-командирът на Военноморските сили флотилен адмирал Ваньо Мусински. 12-членният екипаж на 6-ия поразен кораб близо до България в Черно море, бе спасен с хеликоптери "Кугър" на Военновъздушните сили.

"Не се наложи да слизам аз като спасител, тъй като по-бързата и ефективна работа, която всъщност и направихме, беше със спасителния кош", коментира старшина Петко Кирков.

"Направи ни впечатление, че моряците явно са имали добра натренираност, защото, когато им спуснахме спасителния кош, те знаеха как да действат", каза бордният инженер на спасителния полет кап. Христо Бекяров.

Сигналът за бедствието бе получен в 9:15 ч. в Морския спасителен координационен център във Варна. Той е изпратен от екипажа на товарния кораб BETUL 8, който съобщава, че плавателният съд потъва.

Към района незабавно са насочени 4 военни кораба от Противоминната военноморска група в Черно море. Два от тях са български, един е румънски, а четвъртият - турски.В спасителните действия се включват и Военновъздушните сили. 2 хеликоптера „Кугър" и самолет Су-25 да извършиха въздушно наблюдение и разузнаване на района на инцидента. Операцията по спасяването на екипажа на кораба бе координирана от Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност" към Изпълнителна агенция „Морска администрация".

12-членният екипаж бе спасен. Моряците бяха транспортирани до сушата с два военни хеликоптера „Кугър" от състава на авиобаза Крумово. Всички са в добро общо състояние, премръзнали са, но няма тежко пострадали.

BETUL 8 плава под флага на Сомалия и е изпълнявал курс от румънския град Тулча към Египет. По първоначалната информация плавателният съд превозва близо 3 тона насипна пшеница.

Вълната от нападения започна в началото на октомври, когато плаващият под турски флаг кораб "Алфа Ватан", пътуващ от Египет към румънското пристанище Сулина, беше поразен от въздушни и морски дронове. Корабът потъна, а при атаката загинаха девет сирийски и един египетски член на екипажа. Тогава бе ударен и корабът "Ейбъл", който пострада сериозно от опожаряване.

6 дни по-късно 11 моряци от кораба "Дигнити", повечето от които сирийци, загинаха при нощна атака край българския бряг. Сирийският активист за правата на моряците Мохамад Хаджуз разказва пред Си Ен Ен, че след първия удар по "Дигнити" екипажът забелязал приближаващ се безпилотен плавателен съд, който впоследствие се врязал в кораба. Тъй като моряците не успели да спуснат напълно спасителните лодки, част от тях скочили във водата. Освен "Дигнити" бе ударен и корабът "Челси 3", който след атаката бе закаран за ремонт на пристанището в Бургас. Все още властите в България очакват резултати от проверката на открити на него останки, които вероятно са от атакувалите го дронове.

Въпреки нарастващата опасност някои корабни компании продължават да работят в Черно море. Според активиста икономическите затруднения принуждават моряците да приемат работа в опасни райони, понякога привлечени от предложения за допълнително заплащане. Други нямат достатъчно възможности за работа и са принудени да поемат подобни рискове.

На 15 октомври още 4 търговски кораба са били атакувани, включително в териториалните води и изключителната икономическа зона на Румъния. При нападенията са загинали осем души, съобщи румънската външна министърка Оана-Силвия Цою.

Два химически танкера – Wine Trader и YARA J, са се запалили, след като били поразени в близост до канала Сулина, който свързва Черно море с Дунав. На борда на Wine Trader, ударен от три дрона по данни на оператора му, са загинали шестима граждани на Бенин и един руснак.

Последната атака в български води беше на 28 октомври, когато контейнеровозът Contship Jet беше ударен от три дрона край Калиакра. Няколко дни по-късно вицепремиерът Иво Христов заяви, че атаките в българските води на Черно море са спрели след президентските избори.

Все още не е официално обявено какъв е бил произходът на предходните 3 атаки, при които пострадаха 5 търговски кораба. Още след първите 2, военният министър Димитър Стоянов заяви, че това няма как да стане бързо. И даде пример с атаката над летището в Лайпциг, чийто произход бе установен месец по-късно.