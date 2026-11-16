Два вертолета "Кугър" и 4 кораба участваха в операцията

Проверяват защо плавателният съд е бил във водите на българската изключителна икономическа зона

Всичките 12 души от екипажа на товарния кораб BETUL 8, който се обърна в понеделник край нос Калиакра в българската изключителна икономическа зона, са успешно спасени при мащабна операция на българските Военноморски и Военновъздушни сили.

Моряците - 8 турски и 4 азербайджански граждани, бяха евакуирани с вертолети “Кугър” и транспортирани до авиобаза “Чайка” във Варна. Там те пристигнаха премръзнали и уплашени, но са в добро общо състояние - само един е с порезна рана на главата.

Членове на екипажа на BETUL 8 заявиха, че корабът е бил ударен от два морски дрона, но какво точно е довело до инцидента, предстои да бъде изяснено от компетентните органи. Членовете на екипажа бяха докарани премръзнали в база “Чайка”. Снимка: Орлин Цанев

Пред медиите зам.-командирът на Военноморските сили флотилен адмирал Ваньо Мусински съобщи, че сигналът за бедстващия кораб е получен около 9,10 ч от Морския спасително-координационен център. Плавателният съд е подал сигнал за бедствие на около 60 морски мили източно от нос Галата.

По заповед на началника на отбраната във въздуха е вдигнат самолет Су-25, а в операцията са включени и два вертолета “Кугър”. Към района са насочени и 4 кораба от Черноморската противоминна група – два български, един турски и един румънски.

При въздушното обследване е установено, че корабът е обърнат с дъното нагоре. В района са забелязани два спасителни плота, като единият е подавал димни сигнали. Именно те помогнали на екипажите да установят къде се намират бедстващите моряци. До спасителния плот бил спуснат специален кош, в който моряците се качвали, след което били изтегляни на борда на вертолета. Командирът на единия - майор Марин Тасков от авиобаза “Крумово”, разказа, че метеорологичните условия първоначално били сравнително добри, но вятърът се усилил и затруднил операцията. След пристигането си във Варна моряците са поети от медицински екипи, Гранична полиция и Центъра за спешна помощ. Флотилен адмирал Мусински уточни, че след разпитите на моряците ще стане ясно какво се е случило с плавателния съд. След инцидента български военен кораб е извършил оглед на района и е взел проби от водата за проверка за евентуално замърсяване на морската среда. При установяване на останки от дронове те също ще бъдат събрани.

Операцията по търсене и спасяване е проведена под ръководството на Главна дирекция “Аварийно-спасителна дейност” към “Морска администрация” съвместно с Министерството на отбраната.

“Най-важното е, че реакцията беше максимално бърза и адекватна и хората са спасени”, коментира заместник-командирът на ВМС.

BETUL 8 е плавал под сомалийски флаг. Пътувал е от румънския град Тулча към Египет. Превозвал е близо 3000 тона насипна пшеница според Министерството на транспорта и съобщенията. Предстои да бъде изяснено защо корабът е бил във водите на българската изключителна икономическа зона.