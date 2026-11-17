Единствено за падналия автобус до Своге обвиниха двама шефове на АПИ, но така и не ги предадоха на съд

Осъдени и оправдани шофьори. Дела, които продължават по над 11 години, други изобщо не стигат до съдебната зала. Няма чиновник или строител в затвора, нито санкции за институции, отговорни за безопасността.

Това е равносметката за съдебните дела по най-големите и смъртоносни трагедии по пътищата на България.

Катастрофата на магистрала “Тракия” от вторник е най-голямата верижна заради най-големия брой жертви. До неделя вечерта загиналите са 13, а ранените - над 50. Разследването е поверено на Националната следствена служба, засега обвиняеми няма. Според информацията дотук виновна е мъглата, която рязко се е спуснала над магистралата до Ямбол, както и високата скорост, с която са се движили повечето автомобили и камиони.

Мъгла обаче не е имало при най-смъртоносната катастрофа в историята на България. На 23 ноември 2021 г. автобус с македонски туристи се блъсна в мантинелата на магистрала “Струма” близо до Перник, съоръжението проби возилото до резервоара и избухна в пламъци.

Изгоряха 46 души, включително и шофьорът

Разследването у нас е спряно още на следващата година, защото според експертизите само човекът зад волана е имал вина за удара. Наказателното дело не даде резултат, но близките на загиналите от Македония заведоха общ граждански иск в Окръжния съд в Перник. През януари 2025 г. магистратите решиха, че Агенция “Пътна инфраструктура” носи вина за катастрофата. Според акта на съда АПИ трябва да плати на всеки от тях по 20 хил. лв., защото е имало проблеми с поддръжката на участъка, липсвала е адекватна маркировка, светлоотражателите по мантинелата не са били ефективни. Агенцията обжалва и делото е висящо в Апелативния съд в София. В Македония също имаше развитие по случая, и то в наказателно дело. Собственикът на автобуса Беким Хаджиу беше осъден на година и осем месеца затвор заради фалшифицирани документи, с които групата е преминала през границата с България. Бившият шеф на АПИ Дончо Атанасов беше обвинен за трагедията до Своге, но 6 г. по-късно няма развитие по случая.

Подобна по мащаби, но с два пъти по-малко жертви беше катастрофата до Своге на 25 август 2018 г. Тогава група с пенсионери се връща от екскурзия. След Своге шофьорът губи контрол над автобуса и пада в пропаст. Загинаха 20 души, а трима министри бяха освободени от постовете си - на вътрешните работи, на регионалното развитие и на транспорта. Разследването продължи близо 6 г. и процесът влезе в съда през май 2024 г. Делото още не е приключило на първа инстанция. Подсъдими са шофьорът Григор Григоров, директорът на водещата фирма, ремонтирала пътя, Бисер Иванов, техническият ръководител на ремонта Иван Иванов, шефът на асфалтовата база Светослав Трифонов, както и две дами от АПИ - началничката на дирекцията за управление на проекти и нейна подчинена. Според разследването ремонтът не е направен спрямо проектите и отпуснатото финансиране, а качеството на асфалта е било лошо.

Година след трагедията прокуратурата обвини бившия шеф на Управителния съвет на АПИ Светослав Глосов и колегата му Дончо Атанасов за престъпление по служба, защото са набавили облага за изпълнителя на ремонта. Делото обаче бе прекратено и върнато в прокуратурата. Втори път двамата не са давани на съд.

В затвора лежа, но вече е освободена виновната за друга катастрофа с много жертви на магистрала “Тракия". Това е Цвета Таскова, която на 13 април 2018 г. при изпреварване удари странично автобус, който излетя от пътя и се преобърна в канавката. Загинаха 6 души и 17 бяха ранени. Таскова беше наказана окончателно през октомври 2021 г. Ефективната ѝ присъда от 4 г. вече е излежана. Обвинението беше за причиняване на смърт по непредпазливост. В хода на процеса отпадна квалификацията “особено тежък случай”. Доказа се, че само нейните действия са причина за трагедията. Отговорни институции и чиновници няма. Процесът срещу Таскова мина рекордно бързо, за разлика от друг - за верижната катастрофа в тунела “Витиня” през 2015 г., когато загинаха 3-ма души и десетки бяха ранени. Катастрофираха над 50 автомобила. Тогава свидетели разказваха, че

по пътното платно е имало

разлята течност, което е направило спирането невъзможно, а осветлението в тунела е било много слабо. 8 месеца след трагедията прокуратурата обвини двама от шофьорите, а 10 г. след инцидента те са оправдани, показа проверка на “24 часа”. Защо обаче, не е ясно. Съдебният състав не беше изготвил мотивите си близо година, за да може прокуратурата да протестира.

Една от най-тежките присъди за катастрофи с много загинали е за Синан Алиев. Шофьорът на камион помете автобус на моста “Колю Фичето” край Бяла през 2006 г., защото му отказали спирачките. Опитал да предупреди излизащия от отбивка градски рейс, но безуспешно. Возилото падна от моста. 18 загинаха в тежкия инцидент. Синан Алиев беше осъден на 10 г. затвор на три инстанции само за 1 г. след инцидента, което е най-бързо приключилото дело от този тип. Беше освободен предсрочно за добро поведение.



11 г. търсят Ениз Ченгел, за да го вкарат в затвора

Един от осъдените за масова смърт на пътя е турският гражданин Ениз Ченгел. Той трябва да лежи 10 г. в затвора според присъдата му от ноември 2015 г. Оттогава обаче го издирват, защото в хода на делото той изчезна.

Ченгел е собственик на фалиралата транспортна фирма “Ентуртранс”. Автобус на компанията се преобърна в движение и се самозапали на 15 юни 2011 г. на магистрала “Тракия” на път от Бургас към София. Загинаха 9 души, а 10 бяха ранени. Експертиза по делото показа, че катастрофата е можело да бъде предотвратена. На съд бяха предадени Ченгиз като собственик на фирмата, шефът на транспортния отдел Николай Точев и шофьорът Светослав Димитров. Наказанията за първите двама са по 10 г. затвор, а на третия - 5, защото е помагал след инцидента и е направил всичко възможно, за да спаси хората. Според присъдите Ченгиз е бил наясно с лошото техническо състояние на автобусите, които не са минавали редовно технически прегледи. Ениз Ченгел избяга през 2015 г.

Разследването и делото също приключиха бързо - само за 4 г. на три инстанции. Николай Точев и Светослав Димитров влизат в затвора, но не и Ениз Ченгел. Той напуснал България малко преди края на делото. Според адвокатите му е в Турция, за да се грижи за майка си. Оттогава от него няма следа и все още се издирва с червена бюлетина в Интерпол. А 2 години преди катастрофата у нас съдът в румънския град Констанца е издал за Ченгел европейска заповед за арест. Той е бил осъден там на 3 г. и половина затвор, защото намушкал румънски гражданин с нож и той едва оцелял.

Задържан е у нас на 5 октомври 2009 г. Съдът в Бургас му определя мярка “домашен арест”, докато се реши делото за екстрадицията му. През 2010 г. обаче присъдата на Ченгиз в Румъния е отменена и така той не е отведен там с белезници, а е освободен. Година и три месеца по-късно автобусът на фирмата му се самозапалва.

