66-годишен опипва момиче на 10 г. в пловдивско село, поканил на гости и малката му сестричка

Майката на детето първия път не повярвала, затова то записало с телефона второто посегателство

Условна присъда ще трябва да изтърпи 66-годишен мъж от пловдивското Ново село, община Стамболийски, извършил блудствени действия с 10-годишното дете на свои съседи. Първоначалното му наказание е било 3 г. и половина, но тъй като е признал вина, е било редуцирано с 1/3 и отложено. Така Районният съд в Пловдив му е постановил 2 г. и 4 месеца условно с 5-годишен изпитателен срок, както и да плати 5000 евро обезщетение на пострадалото момиче. Присъдата е била обжалвана както от подсъдимия, така и от жертвата. Окръжният съд обаче е потвърдил решението на първата инстанция.

"Нашите очаквания бяха за по-строга присъда, както и за по-голямо обезщетение за причиненото на момичето", коментира пред "24 часа" повереникът на детето адвокат Даниела Витанова.

Блудствените действия били извършени през декември миналата година. Момичето живеело в къща с майка си, новия ѝ мъж и общата им дъщеря, която била на 5 г. Подсъдимият бил близък на семейството, колега на единият от родителите, и често бил на гости. Живеел на същата улица и знаел, че двете деца са под 14 г.

На неустановена по делото дата в началото на дванадесетия месец той отново бил в дома им. Възрастните се намирали в хола, а момичетата - в своята стая. По-голямото дете решило да отиде до външната тоалетна, когато на коридора се засякло с госта. Без да каже нищо, той се доближил до 10-годишното момиче и започнал да го опипва по гърдите през блузата. То избутало ръката му, но мъжът продължил, като го опипал и по интимните части през клина, след което се навел и целунал детето по устата.

Пострадалата веднага се дръпнала. Мъжът ѝ казал да не споделя с никого какво се е случило и влязъл обратно в хола. Момичето пък се разплакало и се скрило в родителската спалня, за да не го види сестричката му. На следващия ден казало на майка си, но тя не повярвала. Не предполагала, че толкова близък човек до семейството може да стори нещо подобно.

Втората част от действията, за които 66-годишният мъж бил даден на съд, били извършени на 26 декември. Родителите се готвели да отидат до Стамболийски, а като излезли на двора се засекли с комшията, който искал да си вземе обратно инструмент, даден на заем. Те му казали, че ще пътуват и той отвърнал, че ще дойде по-късно. Малко след като тръгнали обаче мъжът влязъл в къщата им и директно се насочил към детската стая, където по-малкото момиче гледало телевизия, а по-голямото си играело с телефона.

Неканеният гост седнал на леглото на пострадалата. Понеже се чувствала застрашена от случилото се по-рано същия месец, тя пуснала телефона да записва - за да има доказателство, ако нещо се случи отново. Не могла да насочи устройството към мъжа, защото щял да се усети, но все пак горната част на тялото му влизала в кадъра.

Този път той си позволил да бръкне под блузата ѝ и да я опипва по гърдите. Момичето му казало да го остави и мъжът се съгласил, но попитал дали е разказало на родителите си за предишната ситуация. То отрекло и той се обърнал към 5-годишното момиченце. Попитал го дали иска да му дойде на гости. Малкото дете отказало, след което същото предложение било отправено и към по-голямата му сестра. Тъй като и тя не склонила, съседът казал, че ще си вземе инструмента и ще си ходи. Детето успяло да запише целия разговор.

Майката и приятеля ѝ се прибрали около 13 ч. Тя забелязала, че голямата ѝ дъщеря е притеснена, но момиченцето отрекло нещо да се е случило. Около 19 ч. обаче разказало за всичко и показало записа. Майката разбрала, че е сгрешила предишния път и поискала да ѝ прати клипа. Казала на мъжа си и сигнализирала на телефон 112. След което случая поели разследващи.