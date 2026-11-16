Неговият пастрок е бил началник в МВР, униформен е и бащата на загиналото момиче

Опитал ли е да избяга граничарят Емил Георгиев от катастрофата, при която пиян уби 18-годишната Милена Мирчева? Това ще проверява Софийската окръжна прокуратура, която разследва трагедията.

Тя се разиграва минути след 4 часа сутринта в нощта срещу неделя в заведение в Драгоман, което е собственост на майката на Георгиев. Там 26-годишният граничар празнувал рождения ден на сестра си. Милена пък била с компания на съседна маса. Те не са се познавали, категорични бяха източници на “24 часа”. Така опровергаха появилите се в сайтове информации, че доскоро имали връзка.

Двамата си тръгнали около 4 часа. Мирчева потеглила пеша, а Георгиев се качил в мерцедеса си. Блъснал я на улицата близо до заведението. Някои от свидетелите посочили, че Георгиев опитал да избяга и се наложило да го принудят да остане на място със сила. Това ще бъде проверявано, за целта са иззети записи от камерите в района.

Веднага след катастрофата 18-годишната ученичка била откарана в “Пирогов”. Въпреки усилията на лекарите обаче починала. По това време пристигналите на мястото полицаи тествали Георгиев за алкохол.

Дрегерът отчел 1,63 промила алкохол в кръвта. Задържали го веднага. След като се разбрало, че е служител на МВР, разследването било поето от следовател.

Георгиев е в Гранична полиция от 2021 г., той е младши инспектор на ГКПП Калотина.

Неговият доведен баща Петър Терзобалиев до преди няколко месеца е бил шеф на пункта, а в миналото - и шеф на Регионална дирекция “Гранична полиция” - Драгоман. Напуска в началото на годината заради болест.

26-годишният полицай до момента няма провинения и наказания.

“Ръководството на МВР не толерира такова поведение и бъдете убедени, че към такива служители ще бъде безкомпромисно. Такива служители нямат място в МВР”, каза шефът на РДГП - Драгоман, старши комисар Светослав Костадинов. И посочи, че по време на катастрофата Георгиев не е бил на работа. Въпреки това е започната дисциплинарна проверка, а мъжът е отстранен от работа. Очаква се да бъде уволнен.

“Служителите, които нарушават правилата и извършват такива тежки нарушения и - да не използвам по-силна дума - престъпления - законът ще се стовари с двойно по-голяма сила върху тях. Те нямат място в МВР”, каза Костадинов и изказа съболезнования към близките на момичето.

Милена е от близкото село Алдомировци. Напролет е трябвало да бъде абитуриентка. Освен това била част от волейболен клуб в Сливница. Работела и като сервитьорка в заведение в града. И нейният баща е полицай, но тя живеела с майка си и втория ѝ съпруг.

Хора от Драгоман и съседните населени места описаха Милена като позитивно и усмихнато момиче. В понеделник те оставяха цветя пред мястото на трагедията, а вечерта се събраха на мирно бдение пред ресторанта.

Карането пиян не е първото нарушение на Георгиев. За 8 г. зад волана той е хващан веднъж да шофира с превишена скорост и веднъж да кара кола, която била без задължителния технически преглед.

Георгиев е обвинен, че пиян е убил Милена по непредпазливост. Това изключва появилата се версия, че може умишлено да е блъснал ученичката, след като тя отказала да се качи в колата му. От Окръжна прокуратура - София, са иззели записите от камерите в района. По тях ще се проверява целият механизъм на катастрофата и опитал ли е да избяга Георгиев. Той е дал кръвна пробва, назначени са съдебнохимически експертизи, които ще покажат точните промили алкохол, както и бил ли е дрогиран.

Задържан е за до 72 часа и ще му бъде поискан постоянен арест. Ако бъде признат за виновен, може да получи от 10 до 15 години затвор.

Емил Георгиев карал на 1,63 промила алкохол в кръвта.

За 5 г. трима блъснати от полицаи, само един зад решетки

3 катастрофи със загинали на пътя бяха причинени от полицаи в последните 5 години. От тях само един е осъден ефективно и влезе в затвора.

Това е антимафиотът Владимир Панайотов. На 19 юли 2021 година той блъсна и уби 7-годишната Моника Стоименова в село Братаница, област Пазарджик. Полицаят карал служебна кола и бързал за задача. Затова ускорил до 70 км/ч въпреки ограничението от 50 км/ч. Той не видял Моника, която пресичала на пешеходна пътека с брат си. Преди да получи ефективна присъда, Апелативният съд в Пловдив му даде 3 години условно. Върховният касационен съд отмени решението. След ново разглеждане на делото Панайотов получи 4 години затвор на втора инстанция. През април 2025 г. Върховният касационен съд окончателно намали наказанието на 3 години и 4 месеца. Забрани му и да кара кола 6 години.

2 месеца по-късно, отново по време на работа, Тенчо Янчев от Пътна полиция в Хасково уби колега. Той изгубил контрол над патрулката на отбивката от магистрала “Марица” към ГКПП Капитан Андреево. Колата се ударила в мантинелата и се преобърнала. На място загинал колегата му, който се возел до него. Двамата пътували след дежурство.

Окръжният съд в Хасково осъди Янчев на година условно. Апелативният съд в Пловдив увеличи наказанието на 2 години. На 30 юни 2025 г. ВКС намали присъдата на 1 година и 10 месеца условно с 4 години изпитателен срок. Върховните магистрати отмениха 2-годишната забрана на Янчев да шофира.

Последната катастрофа с участието на служител на МВР, завършила със смърт, е от 17 април 2024 година. Тогава полицаят от Първо районно управление в Пловдив Тодор Малинов блъска мъж на пешеходна пътека. Малинов завивал с личната си кола от ул. “Борис Шивачев” към ул. “Димитър Талев”. Според експертизата при удара колата се е движела с 18-19 км/ч. Малинов е можел да спре, ако е реагирал около секунда по-рано, посочиха магистратите в решението си.

Блъснатият от него мъж сам се качил в линейката, която го откарала в болница. Починал от травмите си на 13 юни. На 15 октомври 2025 г. Окръжният съд в Пловдив осъди Малинов на 2 години условно с 4 години изпитателен срок и го лиши от право да шофира за 2 години. Присъдата влезе в сила на 31 октомври, след като прокуратурата реши да не атакува решението на съда.

22-ма загинали за седмица

22-ма души са загинали в катастрофи през последната седмица, сочат данните на МВР.

13 от тях починаха във верижната катастрофа на АМ “Тракия” на 10 ноември. Ден по-рано има 1 загинал на пътя, а след нея следват 2 дни без жертви. В петък и събота жертвите са по 3. В неделя, когато бе Световният ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия, освен Милена има още един загинал.

За сравнение, в седмицата от 9 до 15 ноември 2025 година МВР отчита 7 загинали. Тогава са били заловени и 168 души, седнали зад волана пияни, както и 55 дрогирани шофьори. През изминалата седмица каращите след употреба на наркотици са двойно по-малко - 27, а седналите зад волана пили - 154.

Въпреки мерките на правителството жертвите на катастрофи от началото на годината се увеличават значително. От началото на годината на пътя смъртта си са намерили 444 души, а за същия период на м.г. са били с 53 по-малко. Тежките катастрофи - със загинали или ранени, са 6012, а пострадалите - 7499. През м.г. са били съответно 5885 и 7330.