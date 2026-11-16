Северномакедонски медии заподозряха разузнавателно-пропагандна операция с Ива Михайлова

Бивш МВР министър на РС Македония: Случващото се потвърждава тезата ми, че България е играла роля в бягството на Михайлова

Медии в Северна Македония заподозряха специална разузнавателно-пропагандна операция около случая с Ива Михайлова. Това става след скандала, който се завихри през уикенда покрай видео на ютубъра Станислав Цанов, в което бяха поместени записи, в които Михайлова говори за натиск от ДАНС къде и пред кого да дава интервюта. По-късно момичето, което е съдено заради катастрофа в западната ни съседка, отрече истинността на записите.

В някои северномакедонски издания е описано, че случаят на Михайлова сякаш има характеристики на такава операция, целяща създаване на политически и дипломатически натиск срещу Северна Македония. Освен това се задава въпросът дали българските служби за сигурност са имали роля в казуса, както и дали той е бил употребен политически, отново за оказване на натиск.

Повод за реакцията е запис, разпространен на 14 октомври 2026 г. в предаване в YouTube, както и последвалите коментари за предполагаем натиск от страна на служители на ДАНС върху младата жена. От агенцията категорично отрекоха да са оказвали натиск върху 23-годишната Ива.

Скандалът около Ива Михайлова избухна в събота вечерта, след като ютубърът Станислав Цанов разпространи в свое предаване аудиозаписи от телефонни разговори с младата жена. В тях тя твърди, че служители на ДАНС са я притискали да даде интервю единствено на журналиста Мартин Карбовски, като са я предупреждавали да не гостува в други медии. По думите ѝ те са настоявали първо да се появи при Карбовски, тъй като имали контрол върху въпросите, които ще ѝ бъдат зададени. Михайлова твърди още, че е била заплашена с прекратяване на държавната помощ за рехабилитацията, адвокатите и останалите грижи, ако откаже.

След разпространението на записите депутати от „Демократична България" обявиха, че ще настояват за проверка и разследване на действията на ДАНС и други структури на специалните служби. Елисавета Белобрадова заяви, че е запозната със случая покрай работата си в Комисията за българите извън страната, и определи твърденията за натиск като скандални. Часове по-късно момичето обяви във фейсбук, че това категорично не отговаря на истина. „Не искам да съм част от политически спорове и няма да коментирам повече", написа тя като гарантира, че никой в България не й е оказвал натиск.

Пред изданието "Свободен печат" бившият вътрешен министър на РС Македония Павле Траянов заяви, че случващото се потвърждава тезата му, че България е играла роля в бягството на Михайлова от страната.

"Независимо каква е била целта, случаят е тенденциозен, с цел да се дискредитира Македония и да я представи като държава, в която българските граждани са малтретирани. (Румен) Радев щял да се оплаче в Съвета на Европа, същия Съвет, който изисква България да изпълни решенията на Съда по правата на човека относно македонците в България. От какво ще се оплаче? Сега е необходимо да се информират всички международни институции, а не да се мълчи, за да не се конфронтираме", коментира Траянов.

След като гръмна скандалът около видеото със записите на Ива, премиерът Румен Радев обяви, че отново ще повдигне в Съвета на Европа въпроса за отношението на властите в Северна Македония към българите в страната.

Според бившия зам.-министър на северномакедонското МВР проф. Оливер Андонов случаят с катастрофата, в която участва Ива Михайлова, е тенденциозно политически раздут. Той е категоричен, че става въпрос за събитие, което е трябвало да бъде разрешено в редовна съдебна процедура, вместо да бъде използвано за политически манипулации. Андонов заяви пред "Свободен печат", че държавата трябва да търси отговор на въпроса дали ДАНС е била в комуникация със северномакедонските служби за сигурност. Въпросът за бягството на Ива Михайлова е изключителна отговорност на Северна Македония, категоричен е той.

Пред българските медии Ива Михайлова и българският ѝ адвокат Николай Димитров казаха, че са влезли в България легално през граница, а момичето се е легитимирало с личните си документи и от България, и от Северна Македония. По-късно се разпространи и версия, че става въпрос за бягство, най-вероятно в багажника на колата на адвоката.

"Трябваше да бъдем мъдри и да включим българите в конституцията и досега щяхме да сме седнали на масата в ЕС, така че щяхме да покажем зъби на България. Ето как сега България е пред нас. Вместо ние да дискредитираме Радев, че не изпълнява решенията на съда в Страсбург, той ще ни дискредитира в Съвета на Европа", заяви проф. Оливер Андонов.

"Докато в България се търси отговорът дали ДАНС е играла роля в ръководенето на публичните изяви на Ива Михайлова, в Северна Македония се повдига също толкова важен въпрос - какво са знаели нашите тайни служби? Дали Агенцията за национална сигурност (АНБ) и Агенцията за разузнаване са имали информация за евентуални дейности на българските структури за сигурност във връзка със случая и имало ли е комуникация между службите на двете страни", пише изданието Рацин.мк, цитирано от Darik.

„За разлика от Агенцията за национална сигурност, която има контраразузнавателни функции, Агенцията за разузнаване събира и анализира информация от чужбина, която е от значение за националната сигурност и стратегическите интереси на (Северна) Македония. Именно затова възниква въпросът дали агенцията е разполагала с информация за начина, по който случаят с Михайлова е бил третиран от българските институции, включително евентуалната роля на местните структури за сигурност. Случаят отдавна е излязъл извън рамките на съдебно производство. Той предизвика дипломатически реакции, политически изявления и междудържавни разногласия, а сега в България се повдигат въпроси за действията на ДАНС. Политическото и дипломатическото измерение на един случай обаче не означава автоматично, че той представлява разузнавателна заплаха. Подобна оценка изисква конкретна информация и обстоятелства. Разполагала ли е Агенцията за разузнаване с такава информация? Ако е имало информация от значение за националната сигурност, обменена ли е тя с АНБ или други компетентни институции? Отговорите на тези въпроси все още не са известни на обществеността", пише още то. Според Рацин.мк случаят с Ива Михайлова остава предмет на съдебно производство за фатален пътнотранспортен инцидент, а отговорността за напускането ѝ на страната все още не е установена.