През годините е имало неуспешни опити да им се даде възможност поне да решават как ще изпратят любимите си хора

Ако нямаш граждански брак, нямаш и никакви права по отношение на своя партньор, дори да сте живели десетилетия заедно и да имате деца, родени в съвместния ви живот. Нещо повече - дори не можеш да изпълниш последната му воля - да бъде кремиран, защото пред закона си никой.

Това е тъжната равносметка в държавата ни, която отказва да впише фактическото съпружеско съжителство в Семейния кодекс. Но и въпреки опитите не е успяла да създаде Закон за гробищата и погребенията.

Призив за промяна отправи колежката ни от "България Днес" Аделина Георгиева, която се сблъска с кошмара на българския формализъм, бюрокрация и липса на инициативност. И макар тя да реши казуса часове по-късно, темата остава на дневен ред.

Както разбрахте, в събота почина моят спътник в живота Владимир Клисуров - журналист от "България Днес" и бивш заместник-кмет на район "Младост". Много наши близки и колеги ме питат кога ще е поклонението. Ами, хора, не мога да го организирам, защото според закона аз съм му никаква, защото нямаме брак. Не ми позволяват да организирам кремацията му, каквото беше неговото желание, защото за закона съм НИКОЯ!

12 години си живял с някого и имате две деца, но всъщност си никой

Фактическото съжителство се оказва някакъв имагинерен термин, лишен от смисъл и права.

За закона си някой и достоен партньор, когато теглиш кредит от банка, когато трябва да ти изчислят дохода за социални помощи, когато заемаш публична длъжност и подаваш декларация за конфликт на интереси и дори когато искаш допуск до класифицирана информация, написа Аделина във фейсбук

Гневният, но и изпълнен с огорчение пост предизвика десетки коментари, възмущение и съвети.

Партньорството не се регулира в Семейния кодекс, за да има контрол над човека чрез гражданския брак. Но! Ти не си никаква, а законен представител на децата ви, които са наследници на Владо . Действай в това качество. Подавай документи от името на децата чрез теб като майка, коментира известната адвокатка Надежда Ковачева.

Според последното преброяване

през 2021 г. в съжителство без брак живеят 324 591, или 17,4% от всички семейства

в страната. За последните пет години те вече вероятно са достигнали 350 000.

За броя на тези двойки може по косвени данни да се съди и чрез родените деца, чиито родители не са подписали в гражданското. За миналата година те са 61,5% от всички пеленачета, тоест 30 847 от общо 50 241. Така че можем да си представим какъв брой хора са избрали да живеят, без да чуят Менделсон.

Къде обаче е проблемът, с който се сблъска Аделина, и за съжаление, вероятно десетки други хора.

Първият е, че у нас няма Закон за гробищата и погребенията. През годините са правени няколко опита да се приеме подобен нормативен акт, но все не се е стигало до окончателен вариант.

В един от проектите например е записано, че кремация може да поиска и партньорът, който е живял минимум 5 години в семейно съпружеско съжителство с покойника. Но предложението останало само дотам.

И тъй като такъв закон няма, с кремацията се занимават няколко нормативни акта - Законът за здравето, където са определени общите здравни и медицински изисквания, наредбата на здравното министерство за изискванията към гробищните паркове и местните общински наредби. (Как е уреден проблемът в някои от по-големите градове в страната - виж по-долу).

В наредбата на Столичната община например е записано, че кремация се извършва по искане приживе с декларация с нотариална заверка на подписа. Също така по искане на роднините на покойника в следната последователност: преживелият съпруг; децата, ако са пълнолетни; родители; братя и сестри; внуците и правнуците; низходящите на братята и сестрите до четвърта степен включително; хората, при които покойникът е живял към датата на смъртта.

При разногласие между роднините от една и съща група се уважава искането на този, при когото покойникът е живял до настъпването на смъртта.

Когато не е живял при нито един от изброените хора, искането за кремиране се решава с обикновено мнозинство от роднините в съответната група.

И макар че този въпрос може да се реши и без промяна в Семейния кодекс, темата, че фактическото съжителство не дава права и защита на двойките, които са го избрали, не е за подценяване. И макар че периодично се поставя въпросът за регулирането му, такова понятие в Семейния кодекс няма. При приемането му през 2008-2009 г. такава възможност е обсъждана, но е отхвърлена.

Именно по темата за узаконяване на фактическото съжителство са били най-разгорещените дебати в парламента преди 16 години. Текстът минава на първо четене въпреки отрицателното становище на Светия синод, Главното мюфтийство, католическата църква и евангелските църкви.

Той обаче се струва твърде либерален и на депутатите, още повече че приемането на кодекса е съпътствано от постоянни протести на привърженици на традиционното семейство, скрепено с граждански брак. Така, когато се стига до гласуване на фактическото съжителство на второ четене, мнозинството народни представители са против.

Фактическото съжителство обаче присъства в няколко други закона. Алеята с урните на Централните софийски гробища

Любопитен детайл е, че в тях не се говори за мъж и жена, а партньорите са споменати като "лицата", тоест и еднополови са длъжни да ги спазват.

Единият е законът за чужденците, където се говори, че има фактическо

извънбрачно съжителство, когато "лицата живеят в едно домакинство"

Данъчният кодекс също споменава лицата в домакинството. Според антикорупционния закон овластените, които са във фактическо съжителство, декларират имуществото и на своя партньор, както и конфликт на интереси.

Същото важи и за магистратите, които декларират имотите и на хората, с които живеят без брак. Разликата е само в това, че техните декларации не стават достояние на широката аудитория.

Според юристи за момента не се предвижда "отваряне" на Семейния кодекс заради фактическото съжителство. Дори и да има промяна на някои текстове, едва ли ще е по отношение на него.

И макар в повечето европейски държави отношенията между хората, които живеят без брак, но са изградили семейство, да са юридически регламентирани, у нас темата още е табу.

Трябва много сериозен дебат в обществото, преди да се реши каквото и да било, коментират юристи пред "24 часа".

Юристи: Волята на всеки да бъде в завещание пред нотариус

Има пропуски в нормативната уредба, това важи не само за траурните ритуали, но и за детски надбавки, за майчинство, за имоти, казва бившият депутат Евгени Стоев

Кореспонденти на "24 часа" попитаха няколко общини как е уреден този проблем в тях.

В Пловдив досега не е имало случай, в който мъж или жена да поиска кремация на починалия си партньор, обясниха от общинското предприятие "Траурна дейност". Допълниха, че няма нормативен акт, в който да са уредени правата на човека, загубил фактическия си съжител. В такива случаи се изисква удостоверение за наследници, в което ще бъдат вписани децата, и оттам живият родител може да претендира за права като техен попечител или настойник.

От крематориума изискват удостоверение за наследници и документ за родствена връзка с покойника, от който да стане ясно, че живият партньор и покойникът имат общи деца. Желаещият кремация за родител на децата си, когато няма брак, попълва декларация с описание колко време е продължило съжителството.

В Бургас въпросът с погребенията и кремирането е уреден с Наредба №2 на Министерството на здравеопазването. Има и местни наредби, но те преповтарят националната.

"Специално при кремиране трябва партньорът да отговаря на 8 изисквания, сред които изрично да има волеизлияние преживе от партньора, или пълномощно, заверено от нотариус", каза управителят на Обредния комплекс Магдалена Карастоянова. При нормалните погребения се действа на принципа, че първо се търсят наследниците за съгласие.

В Кърджали човек може да организира погребението на партньора си дори двамата да не са имали сключен брак. Условието обаче е починалият да бъде положен в нов гроб. Ако погребението трябва да се извърши в съществуващ гроб, е необходимо съгласието на този, който е откупил правото на гробоползване или на неговите наследници. В Кърджали няма крематориум, а най-близкият е в Пловдив. Кремацията обаче не е разпространена сред жителите на Кърджали - традиционното погребение остава предпочитаният избор.

В гробищния парк във Велико Търново са ставали свидетели на конфликти и невъзможност да се изпълни волята на починалия, когато става дума за съжителство без брак.

"При нас в такива случаи много често се намесват роднините. Партньорите, които са живели на семейни начала, нямат думата за погребването или кремирането на починалите си половинки. Опитваме да потушим напрежението между близките, обясняваме, че винаги родителите са водещите, после брат, сестра - те определят.

При погребение семейният гроб се унаследява, но това трябва да се посочи. Друг човек не може да каже", обясни шефът на "Обредни дейности" Евгени Стоев.

"В действителност има пропуски в нормативната уредба, тъй като фактическото съжителство не е приравнено с брака. Това важи не само за траурните ритуали, но и за детски надбавки, за майчинство, за имот", признава Стоев, който е и бивш депутат от ГЕРБ.

Юристи съветват в такива случаи последната воля да бъде оформена в завещание пред нотариус. С него може да се решат и имуществените въпроси.

В съседна Горна Оряховица потресени съседи разказват за местен майстор, който 20 г. живеел с една жена без брак, влагал и със собствени ръце правел ремонти и поддържал жилището. Тя се разболяла от рак, а мъжът я гледал до последния миг. Когато починала, синът се върнал от САЩ, където живеел, прогонил партньора на майка си и продал апартамента, без да го е грижа.