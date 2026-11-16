Чиновниците с пари за дрехи – първата промяна в новия бюджет (Обзор)

Премиерът се извини на майките на децата с увреждания и обеща заплати, пенсии и помощи да не намаляват

Огромни инвестиции ще преобразят икономиката ни и ще ни изведат в нова технологична орбита

Учители, съдии и всички чиновници в държавата ще имат пари за облекло въпреки липсата на пари. Тази промяна е разписана в бюджета за догодина, който Министерският съвет прие в понеделник и вече е в Народното събрание.

В първоначалния проект бе разписано, че за година се замразяват парите за облекло. След недоволство обаче лично премиерът Румен Радев съобщи, че този текст отпада.

Годишната сума за представително облекло може да варира в изключително широки граници - от около 128 евро при експертите в администрация около 2800 евро при магистратите, а в образованието няма законов таван и се определя минимален праг с колективния договор.

Искам да се извиня на майките на децата с увреждания, каза Радев в понеделник. И обеща, че парите им няма да намаляват и няма да има промени, които да ги ощетяват. Причината е, че депутатите от “Прогресивна България” вкараха спорни текстове в Закона за личната помощ. А майките на децата с увреждания се готвеха за поредни протести срещу промените.

Независимо от дефицита намаляване на средствата за тях няма да има и промяна на условията за тях няма да има. Нещо повече, при бюджет 2026 ясно заявих, че в тази криза няма да допуснем на никой български гражданин да се намаляват доходите, дори и с цент. Заплатите, пенсиите, социалната подкрепа, парите за облекло за учителите, за съдебните служители и за всички държавни служители няма да се пипат. Ако има промяна, тя е единствено и само нагоре, каза още премиерът.

Определи новия бюджет за най-социалния от години, и то в “условията на тежък дефицит”.

Затова няма да допуснем да ни се лепят етикети за липса на социална чувствителност. За сметка на това ще полагаме всички възможни усилия да ограничим злоупотребите с ТЕЛК, които изкривяват публичните финанси, каза още Радев.

И обясни, че единственият начин да излезем от кризата и да станем по-богати е да произвеждаме повече, по-качествено, по-бързо, да изнасяме повече.

Премиерът разпореди на министрите, депутатите и членовете на “Прогресивна България” да не се оправдават с наследството на предишните.

Един бивш премиер прекара два мандата в оправдания с предишните. Затова днес ние плащаме сметката за несвършеното. Така че оттук нататък - не оправдания, а работа, каза Радев по адрес на Борисов.

Освен това им нареди да “не хабят излишно време и нерви с опозицията”.

Имаме нужда от силна опозиция като коректив. И когато те предлагат нещо наистина стойностно, и когато ни критикуват с основание, ние ще се вслушваме. Но не се оставяйте да бъдете завлечени в манипулации и режисирани скандали, каза още Радев.

Най-силната част в бюджет 2027 били мерките за подкрепа и за повишаване на икономическия ръст, подкрепа на родното производство и отключване на предприемчивостта, инвестиции в икономиката на знанието, в индустриални зони и паркове, привличането на преки чуждестранни инвестиции. Ива Петрова, Наталия Ефремова, Александър Пулев и Гълъб Донев разясниха параметрите в новия бюджет след заседанието на правителството. Снимка: Велислав Николов

Ива Петрова, Наталия Ефремова, Александър Пулев и Гълъб Донев разясниха параметрите в новия бюджет след заседанието на правителството.

Искам най-отговорно да заявя, че ни предстои истински пробив. Предстои ни привличане на чуждестранни инвестиции, стратегически, огромни като мащаб, които ще преобразят нашата икономика и ще ни изведат в нова технологична орбита. Но трябва да работим много, много по-интензивно, каза още той.

Българската икономика демонстрира устойчив ръст и засилващ се инвестиционен интерес. Ние сме пети в целия Европейски съюз за третото тримесечие по икономически ръст. Имаме увеличение със 100% на преките чуждестранни инвестиции от началото на годината до днес, сравнено със същия период от миналата година. Това пък отчете след заседанието на правителството вицепремиерът Александър Пулев.

“Бюджет 2027 се превърна в политическа мишена още преди да бъде представен. Разрушаващи анализи, негативни коментари, заклинания и заплахи с протести. Всичко с този бюджет е подложено на атака”, заяви пък финансовият министър Гълъб Донев.

През периода 2027-2029 г. данъчната политика пък ще е насочена към поддържане на икономическия растеж, подобряване на бизнес средата, борбата с данъчните злоупотреби и повишаване на фискалната устойчивост в дългосрочен план.

Минималната заплата от 1 януари ще е 660 евро, от 2028 г. - 680 евро, а за 2029 г. - 710 евро.

Заплатите ще се увелчат с 5% в администрацията, но това няма да важи за изборните длъжности в сектор “Отбрана и сигурност”. Увеличението за учителите ще е със 7,5% и това ще струва 170,5 млн. евро.

Пенсиите се осъвременяват от 1 юли по “швейцарското правило”, като само за шест месеца това ще струва допълнителни 552,6 млн. евро.

72,5 млн. евро са предвидени за увеличение на размерите на 9 от 12-те вида семейни помощи за деца, както и увеличение с 35 евро на доходните критерии за достъп до помощите. Сериозна подкрепа - с над 300 млн. евро повече, е предвидена за семействата с деца, отчете социалната министърка Наталия Ефремова.

Майчинството през втората година се увеличава от 398 на 450 евро.

Основната цел за повишаване на качеството на живот и доходите е чрез достойно заплатен труд на хората в трудоспособна възраст, което може да се осъществи чрез повишаване на тяхната квалификация. За целта се предоставят разнообразни безплатни форми на обучение за повишаване на квалификацията и развитието на уменията, заяви Ефремова.

634,9 млн. евро пък са предвидени за компенсации по програмите за временно облекчение на цените на електрическата енергия чрез бюджета на фонд “Сигурност на електроенергийната система”.

Няма да има промяна в цената на тока до 30 юни 2027 г.

Гарантирана е и липсата на промяна в цената на парното през отоплителния сезон, каза пък министърката на енергетиката Ива Петрова след заседанието.

По отношение на българския бизнес енергоемките предприятия получават подкрепа с повишен интензитет от 70 на сто спрямо пазарната цена. Този интензитет е допустим съгласно европейската мярка за подкрепа на чистата индустрия във връзка с цените на електроенергията, обясни още тя. И припомни, че сме в диалог с Европейската комисия за промяна на решението за държавна помощ.