720 хил. евро дали за празното училище в село Бояново през септември, чудят се как да върнат младежите или ще го закрият (Обзор)

По време на проверката от МОН са присъствали 40 от 131 записани ученици

Министерството готви нова формула за финансиране в образованието

Закриване или връщане на децата в училище и възстановяване на нормалния учебен процес. Това са двата пътя пред Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в елховското село Бояново, стана ясно след проверка там от министерството на образованието. “Случващото се в училището е недопустимо. Всеки, който не е изпълнявал задълженията си, ще понесе отговорност”, каза зам.-министърът на образованието д-р Таня Панчева.

Училището стана скандално известно, след като разследване на Нова тв разкри, че получава стотици хиляди евро финансиране, въпреки че класните стаи са почти празни, а ремонтираното и оборудвано общежитие не се използва. За началото на учебната година училището е получило близо 720 000 евро, още приблизително толкова са вложени в ремонта на общежитието, а за оборудване на иновативен STEM кабинет са отпуснати още 90 000 евро.

По време на посещението в понеделник в училището са присъствали 40 ученици от общо 131 записани. “Има тенденция за трайно непосещаване на занятията от част от децата и трябва да се установи точният статус на всеки записан”, каза зам.-министърът. Тече проверка на Инспектората и дирекция “Организация и контрол” на МОН, която обхваща дейността на училището и осъществявания през годините контрол от РУО - Ямбол. “От резултатите ще последват административни мерки, а ако има основания, ще бъдат подадени сигнали към прокуратурата”, заяви Панчева. Тя се срещна в Ямбол с институциите, ангажирани с Механизма за обхват. Екипите им ще работят с децата и техните семейства. “Пред нас стоят два пътя - да закрием училището или да възстановим нормалния учебен процес. Това е специалност, от която регионът има нужда, затова ще направим всичко да запазим училището, но няма да допуснем компромиси”, каза Панчева.

Тя съобщи, че е разпоредено на всички регионални управления да проверят за посещаемостта на учениците.

Коментира и необходимостта от промяна на модела на финансиране, който е сред факторите - предпоставки за подобни проблеми. В момента се подготвя нов модел на финансиране на училищата. “Няма да стане в рамките на следващия бюджет, тъй като самата формула за финансиране на училищата е многокомпонентна и наистина там трябва да бъде направен изключително подробен анализ”, уточни Панчева.

