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720 хил. евро дали за празното училище в село Бояново през септември, чудят се как да върнат младежите или ще го закрият (Обзор)

Ярослава Прохазкова

Редактор: Ярослава Прохазкова

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Заместник-министър Таня Панчева провери на място какво се случва в училището в село Бояново. СНИМКА: МОН
Заместник-министър Таня Панчева провери на място какво се случва в училището в село Бояново. СНИМКА: МОН
  • По време на проверката от МОН са присъствали 40 от 131 записани ученици
  • Министерството готви нова формула за финансиране в образованието

Закриване или връщане на децата в училище и възстановяване на нормалния учебен процес. Това са двата пътя пред Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в елховското село Бояново, стана ясно след проверка там от министерството на образованието. “Случващото се в училището е недопустимо. Всеки, който не е изпълнявал задълженията си, ще понесе отговорност”, каза зам.-министърът на образованието д-р Таня Панчева.

Училището стана скандално известно, след като разследване на Нова тв разкри, че получава стотици хиляди евро финансиране, въпреки че класните стаи са почти празни, а ремонтираното и оборудвано общежитие не се използва. За началото на учебната година училището е получило близо 720 000 евро, още приблизително толкова са вложени в ремонта на общежитието, а за оборудване на иновативен STEM кабинет са отпуснати още 90 000 евро.

По време на посещението в понеделник в училището са присъствали 40 ученици от общо 131 записани. “Има тенденция за трайно непосещаване на занятията от част от децата и трябва да се установи точният статус на всеки записан”, каза зам.-министърът. Тече проверка на Инспектората и дирекция “Организация и контрол” на МОН, която обхваща дейността на училището и осъществявания през годините контрол от РУО - Ямбол. “От резултатите ще последват административни мерки, а ако има основания, ще бъдат подадени сигнали към прокуратурата”, заяви Панчева. Тя се срещна в Ямбол с институциите, ангажирани с Механизма за обхват. Екипите им ще работят с децата и техните семейства. “Пред нас стоят два пътя - да закрием училището или да възстановим нормалния учебен процес. Това е специалност, от която регионът има нужда, затова ще направим всичко да запазим училището, но няма да допуснем компромиси”, каза Панчева.

Тя съобщи, че е разпоредено на всички регионални управления да проверят за посещаемостта на учениците.

Коментира и необходимостта от промяна на модела на финансиране, който е сред факторите - предпоставки за подобни проблеми. В момента се подготвя нов модел на финансиране на училищата. “Няма да стане в рамките на следващия бюджет, тъй като самата формула за финансиране на училищата е многокомпонентна и наистина там трябва да бъде направен изключително подробен анализ”, уточни Панчева.

Заместник-министър Таня Панчева провери на място какво се случва в училището в село Бояново. СНИМКА: МОН

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