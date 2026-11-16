Николай Милков е новият посланик на България в САЩ

Николай Милков е избран за посланик на България в САЩ. Той е дипломат с дългогодишен опит в родната външна политика. Преди Милков е бил посланик на България в Румъния и Канада, както и генерален консул в Ню Йорк. Бил е и постоянен представител на България към ЮНЕСКО в Париж. От 2021 до 2022 г. оглавява българското посолство във Франция.

Информацията за избора на Милков бе потвърдена за NOVA от външното ни министерство. За да встъпи официално в длъжност, назначението му трябва да бъде утвърдено с указ на президента Илияна Йотова.

От август 2022 г. до май 2023 г. Милков е и служебен министър на външните работи в кабинета на Гълъб Донев. След това е назначен за постоянен представител на България в Северноатлантическия съвет към НАТО в Брюксел.

Николай Милков е роден на 10 декември 1957 г. в София. Завършил е Френската езикова гимназия в столицата и специалност „Международни отношения" в УНСС. През 1991 г. придобива научната степен доктор с дисертация в областта на международните отношения и най-новата история.

На 18 ноември сенаторите от Комисията по външни отношения към Сената на САЩ ще гласуват номинацията на Дъглас Холдър за нов посланик на САЩ в България. Името му е включено в календара със събития на комисията във Вашингтон.

На същата дата ще бъдат разгледани кандидатурите на близо 15 посланици. Сред тях са Майкъл Янг за Сърбия, Питър Маккой за Черна гора и Роналд Джонсън за Босна и Херцеговина. В момента САЩ имат посланици в Югоизточна Европа само в Букурещ и Словения.

Посолството на САЩ в София остана без титулярен ръководител след оттеглянето на Кенет Мертен в края на януари 2025 г. Оттогава дипломатическата мисия се управлява от временно изпълняващ длъжността. България също няма посланик във Вашингтон след оставката на Георги Панайотов през април 2025 г.