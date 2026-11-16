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Николай Милков е новият посланик на България в САЩ

Елица Чупарова

Редактор: Елица Чупарова

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Николай Милков СНИМКА: Министерство на външните работи
Николай Милков СНИМКА: Министерство на външните работи

Николай Милков е избран за посланик на България в САЩ. Той е дипломат с дългогодишен опит в родната външна политика. Преди Милков е бил посланик на България в Румъния и Канада, както и генерален консул в Ню Йорк. Бил е и постоянен представител на България към ЮНЕСКО в Париж. От 2021 до 2022 г. оглавява българското посолство във Франция.

Информацията за избора на Милков бе потвърдена за NOVA от външното ни министерство. За да встъпи официално в длъжност, назначението му трябва да бъде утвърдено с указ на президента Илияна Йотова.

От август 2022 г. до май 2023 г. Милков е и служебен министър на външните работи в кабинета на Гълъб Донев. След това е назначен за постоянен представител на България в Северноатлантическия съвет към НАТО в Брюксел.

Николай Милков е роден на 10 декември 1957 г. в София. Завършил е Френската езикова гимназия в столицата и специалност „Международни отношения" в УНСС. През 1991 г. придобива научната степен доктор с дисертация в областта на международните отношения и най-новата история.

На 18 ноември сенаторите от Комисията по външни отношения към Сената на САЩ ще гласуват номинацията на Дъглас Холдър за нов посланик на САЩ в България. Името му е включено в календара със събития на комисията във Вашингтон.

На същата дата ще бъдат разгледани кандидатурите на близо 15 посланици. Сред тях са Майкъл Янг за Сърбия, Питър Маккой за Черна гора и Роналд Джонсън за Босна и Херцеговина. В момента САЩ имат посланици в Югоизточна Европа само в Букурещ и Словения.

Посолството на САЩ в София остана без титулярен ръководител след оттеглянето на Кенет Мертен в края на януари 2025 г. Оттогава дипломатическата мисия се управлява от временно изпълняващ длъжността. България също няма посланик във Вашингтон след оставката на Георги Панайотов през април 2025 г.

Николай Милков СНИМКА: Министерство на външните работи

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