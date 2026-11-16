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Велислава Петрова: Ключова за разширяването на ЕС е политическата воля

Елица Чупарова

Редактор: Елица Чупарова

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СНИМКА: МВнР
СНИМКА: МВнР

Ключови условия за успешното разширяване на ЕС са политическата воля и широкият обществен консенсус в страните кандидатки.

Това заяви външният министър Велислава Петрова от Брюксел, където участва в Годишния форум на ЕС по разширяването. Заедно с колегите си от Ирландия, Испания и Литва тя се включи в дискусионния панел "Готови за един по-голям Съюз".

Според Велислава Петрова разширяването създава възможности както за страните кандидатки, така и за държавите членки: за икономически растеж, по-тясно сътрудничество и по-интензивен обмен между обществата.

Министър Петрова потвърди подкрепата на България за процес на разширяване, основан на собствените заслуги на всяка страна кандидатка. Напредъкът следва да се оценява индивидуално, според постигнатите резултати и изпълнението на необходимите реформи, съобщават от пресцентъра на МВнР.

В изказването си тя припомни, че европейската перспектива на Западните Балкани получи нов политически импулс по време на първото българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Министърът открои добросъседските отношения, сигурността и стабилността като важни предпоставки за напредъка на процеса.
Форумът е организиран от Европейската комисия под патронажа на нейния председател Урсула фон дер Лайен, с участието на комисаря по разширяването Марта Кос.

СНИМКА: МВнР
СНИМКА: МВнР
СНИМКА: МВнР
СНИМКА: МВнР
СНИМКА: МВнР
СНИМКА: МВнР
СНИМКА: МВнР
СНИМКА: МВнР
СНИМКА: МВнР
СНИМКА: МВнР
СНИМКА: МВнР
СНИМКА: МВнР
СНИМКА: МВнР
СНИМКА: МВнР
СНИМКА: МВнР
СНИМКА: МВнР
СНИМКА: МВнР
СНИМКА: МВнР

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