Шефът на "Гранична полиция" на бдение в памет на Милена: Срам ме е да го наричам наш служител

Срам ме е да го наричам наш служител. Така шефът на "Гранична полиция" Антон Златанов се изказа за граничния полицай Емил Георгиев, който блъсна и уби 18-годишната Милена в Драгоман.

Златанов и колеги от "Гранична полиция" присъстваха на бдение в памет на загиналото момиче.

"Гарантирам, въпреки че проверката тепърва започва, че той ще бъде уволнен", заяви той и каза, че категорично се разграничават от действията на всеки, която сяда зад волана след употреба на алкохол.

Златанов поясни, че Георгиев е отстранен още в неделя, но това е най-малкият проблем, защото няма да върне живота на момичето.

"Като баща, заедно с всички мои колеги от регионалната дирекция в Драгоман и от Главна дирекция „Гранична полиция", сме тук, за да изкажем съболезнования на родителите на едно младо момиче, на което животът му предстоеше тепърва", каза още той, цитиран от БТА.

„За мен да се качиш да караш пиян си е умишлено тръгване към убийство", коментира още той и уточни, че не говори за квалификация по Наказателния кодекс.

Директорът на "Гранична полиция" уточни, че поне веднъж месечно служителите се проверяват за алкохол при започване на смяна. Георгиев последно бил тестван преди около месец и половина.

"Постоянно се провеждат обучения и занятия по темата, но тук опираме до ценности, манталитет и смирение", допълни Златанов.

„Бъдете по-смирени, смирете се. Това, че имате коли, това, че някой ви е дал пари или власт, това не ви прави недосегаеми", обърна се Златанов към младите хора.

„Ние трябва да бъдем добрият пример, а не лошият пример, както е в този случай, защото ние трябва да пазим човешкия живот", каза той по отношение на полицаите.

"Случилото се е абсолютно недопустимо, макар служителят да го е извършил в почивните си дни, когато не е бил на работа", каза още Златанов.

"За да е поискал и да е станал полицай, той трябва да притежава морални качества", добави директорът на „Гранична полиция".

Тежкият инцидент е от 15 ноември, около 4:05 ч. сутринта. Георгиев празнувал в заведение, след което се качил в личния си автомобил. След удара Милена е транспортирана в "Пирогов", където е починала по-късно. Граничарят бил тестван с дрегер, който показал 1,63 промила алкохол.

Той е обвинен и задържан за 72 часа, като предстои да бъде внесено искане в съда за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража".