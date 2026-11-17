Имаме система, в която се знае какво потенциално се превозва през Черно море. Атаката от вчера е пропусната, но трудно могат да се хванат всички - трябва да има много разузнавателни средства, за да се задейства системата за реакция. Нашите военноморски сили и НАТО могат да реагират в рамките на минути при нужда.

Това обясни експертът и бивш зам.-министър на МВР Филип Гунев по Нова телевизия. "Надявам се, че дори и да не го казваме, защото това е политически аспект, да знаем откъде идват ударите и да вземем мерки", добави той.

Докладите на ДАНС сочат, че критичната ни инфраструктура не е достатъчно добре защитена. Става въпрос за електроразпределение, електроцентрали, болници, транспортна инфраструктура. ДАНС се опитва да ги принуждава да инвестират в киберсигурност, но е трудно, каза Гунев.

Издаденото от САЩ предупреждение към американците в Европа, че по време на празниците ще е опасно на оживено места не е рутинно според Гунев. Преди 10 г. при ИДИЛ също имаше такива. Сега е свързано с Иран - имаше няколко нападения срещу американски обекти в Европа, откакто започна войната.

Става въпрос за общо предупреждение, а не за конкретна заплаха. Ако има ситуация, службите се опитват да я предотвратят, а не пиблично да я оповестяват.

САЩ имат карта с ниво на риск за държавите в Европа. Според него България е с най-ниско ниво. Гренландия - с повишено, Русия - с най-високо.