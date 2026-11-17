Сателитното събитие „Световните научни данни в помощ на климатичните преговори на COP31" ще се състои днес в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски", съобщиха организаторите.

Във форума ще участват студенти, учени, представители на институциите, на бизнеса и медиите. Те ще разговарят по най-актуалните научни данни за изменението на климата, глобалните рискове и устойчивото развитие. Форумът ще се състои в Стопанския факултет, на бул. „Цариградско шосе" 125, в блок 3, в зала 202. Началото му е от 9:00 ч., а регистрацията е от 8:30 ч.

Инициативата се провежда в контекста на 31-вата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 31), която се организира от 9 до 20 ноември в Анталия, Турция. Нейната цел е да доближи международните климатични дискусии до българската академична общност и обществеността, като представи по достъпен начин ключови научни изследвания и глобални доклади, които имат значение за формирането на климатичните политики и вземането на решения.

В центъра на събитието ще бъдат студентите от първи курс на бакалавърската специалност „Климатични промени и управление" на английски език към Геолого-географския факултет на Софийския университет. Те ще представят основните изводи от десет водещи международни доклада, обхващащи широк кръг от теми - от глобалното затопляне и емисиите на парникови газове до климатичните рискове за хората, състоянието на природата, финансирането за биоразнообразие и перспективите пред устойчивото развитие.

Всяко студентско представяне ще бъде последвано от експертен коментар, който ще даде възможност за задълбочаване на анализа и свързване на международните научни изводи с българския и европейския контекст. По този начин инициативата ще насърчи не само разпространението на научното знание, но и диалога между различните професионални и обществени общности.

Програмата е организирана в три тематични панела, които проследяват основните измерения на климатичната криза и възможните пътища за справяне с нея - „Най-нови климатични данни", „Въздействия върху хората и природата", „Сценарии за бъдещето".

Водещи на събитието ще бъдат доц. д-р Марина Стефанова, заместник-декан за „Устойчиво развитие, подкрепа и ангажираност" в Стопанския факултет, Божил Кондев - научен сътрудник в Net Zero Lab, и журналисти. Официалното откриване се очаква да бъде с участието на Ренета Колева, заместник-министър на околната среда и водите, съобщават организаторите.

Събитието ще завърши с обща дискусия, която ще даде възможност за обмен на гледни точки и за обсъждане на значението на научните данни за ефективното управление на климатичните рискове.