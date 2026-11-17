„Аз нищо не съм направил! Аз нищо не съм направил!". Само това повтаряше". Това повтарял във фаталната нощ полицаят, блъснал 18-годишно момиче в Драгоман, разказа нейна приятелка. Шофьорът не се опитал да провери състоянието на момичето, а продължил да повтаря, че не е виновен.

„Нямах време дори да се протегна към нея. Нямаше как просто да направиш дори една крачка към нея. Колата мина точно там, където бяхме ние", споделя свидетелката пред Нова телевизия.

Автомобилът се движел с изключително висока скорост. Според приятели на загиналата - с над 80 км/ч при разрешени 50 км/ч в участъка. След удара част от присъстващите се затичали към ударената млада жена, за да проверят състоянието ѝ, а други се насочили към автомобила. По думите на свидетелите шофьорът бил изваден от колата и бил "пребит" - много пиян.

Според младежите не е вярно, че жертвата и полицаят са имали отношения, тя дори не го е познавала.

Те се прибирали заедно с момичето от заведение в града, където бил и граничният полицай. В социалните мрежи се разпространи видео, което той качва и показва как се забавлява.

По думите на свидетелите, докато вървели към домовете си, тротоарът бил зает от хора и имало оградни съоръжения, затова част от младежите продължили по пътното платно, докато намерят възможност отново да се качат на тротоара. „Чухме, че зад нас идва много бърза кола. Обърнахме се и веднага казахме: „Хора, нека да се приберем по-навътре към тротоара! Идва кола!", разказва момиче, присъствало на мястото. В този момент загиналата разговаряла със своя приятелка и мислела да си вземе нещо за хапване.

Продължава разследването на тежката катастрофа в Драгоман. 26-годишният граничен полицай, който е обвиняем по случая, е дисциплинарно отстранен и задържан за срок до 72 часа. Дрегерът след произшествието отчел 1,63 промила алкохол в кръвта му.

Приятелите на загиналата се притесняват, че може да няма последствия за шофьора, причинил катастрофата, и всичко да бъде потулено.

Междувременно в понеделник вечер близки, приятели и жители на Драгоман се събраха на бдение в памет на загиналото момиче и настояха за справедлив процес и тежко наказание.

„Надяваме се, защото Милена беше много добро дете и вместо да има бал, сега я няма. За една майка вече няма да има живот. Щом човек е пиян зад волана, трябва доживотна присъда", сподели Марийка.

„Моите съболезнования към семейството. Надяваме се да има справедливост, за това сме се събрали тук - да дадем отзвук за случилото се", обясни Цветослав Димитров.