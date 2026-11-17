Над 100 хил. са личните асистенти у нас, а едва 10% от тях са професионални, заяви социалният министър

"Когато се оценяват потребностите на човек с увреждане, разговорът често е за това какво не можеш да правиш, а трябва да се пита и какво можеш да правиш, коментира пред bTV министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Според нея бързото нарастване на разходите за лична помощ и големият брой асистенти са повод да се обсъди дали решението на ТЕЛК трябва да е единственото основание за достъп до социална подкрепа.

Ефремова коментира оттегления законопроект на депутати от "Прогресивна България", който предизвика недоволство сред майки на деца с увреждания. Той предвиждаше трудовите договори на личните асистенти да бъдат заменени със специални договори за асистентска грижа, а часовата ставка да се определя всяка година с държавния бюджет.

По думите на министъра депутатите са искали да поставят началото на "една по-задълбочена промяна". След реакцията на майките веднага са започнали разговори. "Прочитът може би не беше най-правилният", каза Ефремова. Според нея сега трябва да се чуят всички групи, които получават подкрепа по закона.

"Над 100 хил. са личните асистенти, но професионалните са едва 10%", посочи тя. И допълни: "Аз съм имала много разговори и с представители на организации на хората с увреждания, и на личните асистенти. Начинът, по който се регулират нещата, невинаги отговаря на техните нужди".

"На първо място ще направим преглед на начина, по който се изпълнява законът. Това няма да е само един отделен елемент, свързан с възнаграждението", обясни Ефремова. По думите ѝ индивидуалната оценка засяга и социалната, и здравната система.

"Трябва да преценим дали начинът на оценка отговаря наистина на това, което трябва да правим", каза тя.

На 16 ноември премиерът Румен Радев се извини на майките на деца с увреждания. В отговор на искането им за повече подкрепа от държавата Ефремова посочи, че в хода на 20-годишната реформа в страната са разкрити над 600 социални услуги за деца, сред които и дневни центрове.

"Има много социални услуги към общините. Факт е, че не са запълнени като капацитет", каза тя. При планирането им се отчитат броят на жителите и конкретните нужди на всяка община.

Близо 900 хил. души в България имат решение на ТЕЛК. На въпрос за злоупотребите Ефремова отговори, че ограничаването на фалшивите решения може да намали броя на хората, които автоматично получават право на социална подкрепа.

Според Ефремова може да се прегледат както вече издадените решения, така и начинът, по който се издават новите. "Готови сме да въведем нови механизми. Защо не и изкуствен интелект, но никога самостоятелно", каза още тя.