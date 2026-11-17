Ако преди интензифицирането на конфликта застрахователните премии са били от порядъка на 0,1% от стойността на кораба и товара, в момента достигат до 10%. Това каза кап. Димитър Димитров, президент на Европейската конференция на асоциациите на морските капитани по повод атаката срещу поредния търговски кораб, който беше ударен в изключителната икономическа зона на България, на около 40 морски мили източно от нос Калиакра.

"Няма разлика. Отново имаме удар по търговски кораб и невинни хора, поставени в опасност. За щастие държавата ни отново успя чрез Военноморските сили да спаси хората. Това показва още веднъж необходимостта от осигуряване на допълнителни сили и средства за търсене и спасяване, тъй като подобни удари се интензифицират напоследък. Докато не приключи войната, ситуацията вероятно ще остане такава", каза пред БНТ кап. Димитър Димитров, президент на Европейската конференция на асоциациите на морските капитани.

По думите му в рамките на конфликта се наблюдава ясна тенденция за атаки срещу кораби, свързани с икономиките на воюващите страни. Според капитана руските сили нанасят удари по плавателни съдове, свързани с украинската икономика, а украинските сили – по кораби, свързани с руската. Един от спасените моряци е споделил, че е успял да заснеме дрона, ударил плавателния съд непосредствено преди атаката. Снимката и показанията на екипажа биха могли да представляват интерес за разследващите, но според Димитров оценката за тяхната доказателствена стойност трябва да бъде направена от специалисти. Сериозен проблем остава и изборът на маршрут за плаване. По думите на капитан Димитров застрахователите вече определят Черно море като зона на военен риск, докато териториалните води на България, Румъния, Турция и Грузия се разглеждат като зони с по-нисък риск.„Всички кораби и компании, които правят реална оценка на риска, предпочитат да плават в териториалните води. Този кораб е решил да плава в открито море при завишен риск. Много ми е интересно дали въобще има застраховка. Така че те са поели риска и са понесли последствията от него", посочва капитанът. Военната обстановка в региона вече има сериозно отражение върху застрахователния сектор. По информация, получена от специалисти в бранша, застрахователните премии за корабите, плаващи в Черно море, са нараснали многократно.„Ако преди интензифицирането на конфликта застрахователните премии са били от порядъка на 0,1% от стойността на кораба и товара, в момента достигат до 10%. Можете сами да си представите колко пъти е нараснала застрахователната премия. Това естествено се отразява върху себестойността на транспортната услуга, а оттам се повишават и крайните цени на всички входящи и изходящи стоки от и за региона", посочи кап. Димитър Димитров, президент на Европейската конференция на асоциациите на морските капитани.

Последствията вече се усещат и в българската морска индустрия. Сред първите засегнати са кораборемонтните заводи, които получават откази от кораби, планирали да пристигнат за ремонт. Това води до свиване на дейността не само на самите предприятия, но и на цялата индустрия, свързана с кораборемонта. Въпреки рисковете превозът на основни товари като зърно и въглища продължава, тъй като морският транспорт трудно може да бъде заменен с алтернативен. Капитан Димитров обаче предупреждава за друга опасна тенденция – заради високите застрахователни разходи транспортните компании все по-често могат да се насочват към по-евтини и подстандартни плавателни съдове.„При завишаване на застрахователните премии компаниите, които транспортират товарите, започват да избират подстандартни кораби, защото тяхната стойност е по-малка и съответно застрахователната премия е по-ниска. С това обаче се увеличава рискът за безопасността на корабоплаването. Това е последният проблем, от който ние, моряците от търговския флот, имаме нужда", подчертава той. На фона на зачестилите атаки все по-актуален става и въпросът дали търговските кораби могат да бъдат оборудвани със системи за електронна защита – сензори, заглушители и технологии за противодействие на безпилотни летателни апарати. По думите на Димитров засега той не е срещал подобни решения на търговски кораби. В някои случаи се поставят физически защитни мрежи, но ефективността им е съмнителна.кап. Димитър Димитров, президент на Европейската конференция на асоциациите на морските капитани:„Търговските кораби не са създадени, за да водят война. Това вероятно е последното нещо, за което мислят корабособствениците. Поне аз не съм виждал и не съм чувал за подобно електронно оборудване. Освен това, ако бъдат разработени заглушители, според мен създателите на дроновете вече ще търсят технологични начини да преодолеят тази защита. Едната технология винаги върви малко преди другата." Въпреки опасностите общият корабен трафик през Черно море не е намалял съществено, но маршрутите му се променят. Значителна част от корабите, които преди са пресичали директно морето, вече предпочитат да преминават покрай териториалните води на България.„Целият трафик, който пресичаше директно Черно море, сега в голяма степен преминава покрай нашето териториално море. Така че трафикът като цяло не е намалял. Намалял е обаче трафикът от и към нашите пристанища. Това е ситуацията в момента", обобщава Димитър Димитров.Междувременно зачестилите инциденти привличат все по-голямо внимание и сред хората по българското Черноморие. В социалните мрежи се появяват сигнали за необичайни шумове и взривове, а наблюдението на морето се превръща в част от ежедневието на местните жители. На този фон бързата реакция на българските Военноморски сили и службите за спасяване остава от ключово значение.