Догодина ще има основни ремонти на много пътища, а не текущи, които се правят всяка година

Ще сложим маркировка навсякъде, осигурили сме истински пари

До края на 2027 г. обходът на Кресна трябва да бъде завършен

Мислим в посока поставяне на маркировка или колчета за мъгла по пътищата. Подготвяме поръчка за нови интелигентни системи - изготвяме задание, то ще покаже къде и колко табла да има, кои са критичните места. Таблата ще са свързани с общия координационен център.

Това обяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков по Нова телевизия. Той обясни, че правителството е прекратило поръчка за такъв център, защото трябва да се направи по друг начин.

"Аз не си спомням някога път да е затварян заради мъгла. Тя е паднала в определения участък, и то рязко. Всички трябва да се съобразяваме с условията, когато шофираме", призова Шишков.

В бюджета сме заложили основни ремонти на много пътища, някои ще започнат следващата година. Те са основни, а не текущи, за да не се налага всяка година да се правят. В такъв случай гаранцията за асфалт става 5 години, каза министърът.

Той обеща, че скоро ще има маркировка по всички пътища, включително Добрич - Балчик, където загинаха трима души след катастрофа. Бюджетът на АПИ вече свърши. Осигурили сме 140 млн. евро допълнително, има и за маркировка за всички пътища. Забавихме се, защото сме осигурили истински пари. Трябва да има ред.

Той обясни защо цената за километър на магистрала "Струма" е 40 млн. евро. Първо, не става въпрос само за 2,7 км магистрала, а и за два пътни възела. Тази цената е определена от правителството на Росен Желязков. Тя е вдигната под натиск от строителя, защото той е сключил договор преди 10 г. - през 2015 г., и строителят е предявил претенции за неустойка, че държавата не го е допуснала да строи. Ако ние прекратим сега тази поръчка, влизаме в съдебна фаза, твърди Шишков.

До края на 2027 г. обходът на Кресна трябва да бъде завършен. Започнали сме отчуждаване за едното трасе в посока София извън дефилето. В другата част започнахме процедура по одобряване на подробния устройствен план, каза той.

По другото обвинение от опозизцията, че регионалното министерство използва инхаус процедура за изграждане на мантинели, въпреки че правителството критикува този подход, Шишков обясни, че в момента няма друг начин. "Ние прекратихме една обществена поръчка за мантинели, защото фирмите помагаха за полетите на Делян Пеевски. Ние променяме модела тези фирми да сменят всички мантинели в България. Единственият законов начин сега е да ползваме дружеството "Автомагистрали". То има капацитет да ги изгради. Това не оскъпява, цените са между 7-17% по-евтини. Количеството на работа обаче е повече, затова се прави манипулация, че ще е по скъпо."