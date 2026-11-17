Къща-музей „Петко Р. Славейков" във Велико Търново ще е отворена за безплатни посещения днес по повод 199 години от рождението на бележития българин. Документалната експозиция може да бъде разгледана от 10 ч. до 12 ч., съобщиха от Регионалния исторически музей.

Петко Рачев Славейков е роден във Велико Търново на 17 ноември 1827 г. През 1843 г. започва учителска му дейност. Той е един от най-активните ръководители на борбата за независима българска църква. Участник в Руско-турската освободителна война през 1877 – 1878 г. През 1879 г. е депутат в Учредителното събрание, деен участник в изработването на Търновската конституция. Умира през 1895 г.

Петко Р. Славейков е бележит поет и писател, един от създателите на новобългарският книжовен език, талантлив журналист, издател на българския възрожденски периодичен печат и общественик, припомнят уредниците от музея.

Родната къща на възрожденския поет и общественик е реставрирана през 1971 г. и е музей с документална експозиция, посветена на живота и делото на Славейков. Срещу нея е поставен паметник, изработен от скулптора Благой Илиев.