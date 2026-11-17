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Сред атракциите ще бъде и зимна пързалка,

От община Сливен кани съобщават, че традиционният Коледен базар в областния град ще се проведе от 1 декември 2026 г. до 7 януари 2027 г.

Тази година той ще предложи осем коледни къщички, в които ще бъдат представени продукти от местни производители. Посетителите ще имат възможност да открият интересни предложения за празничната трапеза, оригинални подаръци и изделия, създадени с внимание и вдъхновение от регионални майстори.

Сред атракциите на базара ще бъде и зимна пързалка, която ще донесе много настроение и незабравими емоции на малки и големи.

Празничните атракциони ще бъдат разположени на паркинга зад Сити център – Сливен, където посетителите ще могат да се насладят на уютна коледна атмосфера, празнична украса и разнообразни възможности за забавление и пазаруване.

Коледният базар е не само място за празнични срещи и забавления, но и възможност да подкрепим местния бизнес, предприемачите и производителите от Сливен, коментират от общината.