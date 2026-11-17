Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов" представя документалната изложба „По следите на една театрална традиция". Тя е подредена на изложбените пана пред Факултета по изобразително изкуство в центъра на Велико Търново. Експозицията е част от съпътстващата програма на Националния фестивал „Кисимови празници – преглед на класическата и историческата драма", който ще се проведе от 27 до 29 ноември 2026 г.

Изложбата включва снимки и архивни документи, свързани със знакови моменти от историята на театралния преглед „Поглед към вековете", чиито традиции възражда и надгражда новият форум, съобщиха от екипа на МДТ. Фотосите са подбрани от екипа на великотърновския театър със съдействието на Държавния архив, Регионалната народна библиотека „П. Р. Славейков" и Регионалния исторически музей в града.

На паната могат да се видят снимки от първия Исторически празник на българската драма и театър „Поглед към вековете", който на 6 юни 1965 г. събира повече от 10 000 души на Царевец. Негови сценаристи са българският поет и драматург Камен Зидаров и великият актьор Константин Кисимов. Програмата започва с рецитала „Царевград Търнов" по текст на Зидаров, изпълнен от самия Кисимов, и продължава с откъси от „Иванко", „Към пропаст", „Дъщерята на Калоян" и „Иван Шишман". В спектакъла на открито участват още Стефан Гецов, Стефан Савов и великотърновските актьори Елена Стефанова, Доля Попова, Георги Джубрилов, Милен Колев и др.

Архивните материали припомнят празничните шествия, превърнали града в сцена, и утвърждаването на „Поглед към вековете" като национална среща на българската историческа драма. Представени са и снимки от знакови спектакли на великотърновския театър – „Патриарх Евтимий" от Радко Радков, поставен през 1975 г. от режисьора Недялко Ковачев, „Червено и кафяво" от Иван Радоев (1981 г.) и „Страстите цар Шишманови" (сезон 1981–1982 г.).

Разказът продължава с представяне на спектаклите от първото издание на „Кисимови празници", свързвайки театралното наследство със съвременния прочит на българската литература и история. Във фестивала ще участват театрите от Стара Загора, Бургас, Варна и Русе, както и домакините от Велико Търново. Програмата включва постановките „Чичовци", „Приключенията на Лиско", „Епопея на забравените", „Време разделно" и „Балкански синдром". Официалното откриване е на 27 ноември от 18:30 часа на основната сцена на великотърновския театър.

Фестивалът се организира от МДТ „Константин Кисимов" с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Велико Търново и е част от Националния културен календар за 2026 г.