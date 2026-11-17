Задачите сега били по-трудни в сравнение с предишни години

Заместник-кметът на община Стара Загора с ресор "Образование и младежки дейности" Надежда Чакърова посрещна в общината Павел Казаков, носител на златен медал от Петата международна младежка олимпиада по астрономия и астрофизика, проведена в Тайланд. От името на кмета Живко Тодоров и община Стара Загора тя поздрави младия олимпиец за високото отличие и достойното представяне на България на международния научен форум, съобщиха от общинския пресцентър.

Павел Казаков е ученик в Профилираната природо-математическа гимназия "Гео Милев" и възпитаник на Клуб "Забавна астрономия" към Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) в Стара Загора. Неговият успех е резултат от задълбочена подготовка, постоянство и целенасочена работа с преподаватели от Стара Загора и ръководителите на националния отбор.

"За нас това е голяма гордост, защото вие, младите хора, с постиженията си в науката представяте България по целия свят. Независимо дали успехите ви са в астрофизиката, математиката или друга научна област, община Стара Загора винаги ще ви подкрепя и ще се гордее с вашите постижения", каза Надежда Чакърова.

Заместник-кметът подчерта, че златният медал на Павел е значимо постижение както за българския национален отбор, така и за образователната общност в Стара Загора. Тя изрази признателност към преподавателите и семейството му за подкрепата, която са му оказали по пътя към международното отличие.

По време на срещата Павел Казаков разказа за подготовката и предизвикателствата на олимпиадата. Състезанието включвало теоретичен и наблюдателен тур, а задачите били със значително по-висока трудност в сравнение с предишни години. Подготовката на националния отбор е започнала през септември с онлайн занятия и е включвала присъствено обучение във Варна.

"Олимпиадата беше доста по-трудна от минали години. Дори ръководителите на отбора бяха изненадани от задачите, но подготовката ни беше на добро ниво", сподели Павел.

Той разказа и за вълнението при обявяването на резултатите. След връчването на сребърните медали той разбрал, че е сред носителите на най-високото отличие.

"Доста се развълнувах. Отборът също много се зарадва за мен, а ръководителите веднага ме поздравиха. Вълнението беше голямо дори след приключването на олимпиадата", сподели ученикът.

Павел участва в олимпиади по астрономия от пети клас, като през последната година насочва усилията си към по-задълбочена подготовка. Интересите му обхващат също математиката, физиката и информационните технологии. Наред с учебните занимания той отделя време и за спорт, като тренира плуване.

Съществен принос за развитието на неговите способности има Пенка Ганчева, ръководител на Клуб "Забавна астрономия" към ЦПЛР в Стара Загора. Тя разказа за работата си с Павел, за силната му математическа подготовка и за усилията, положени за усвояването на специфичните знания по астрономия.

"Преди светът да научи за неговия златен медал, той вече ми беше писал колко трудни са били задачите", сподели Пенка Ганчева.

Преподавателката благодари на семейството на Павел и на ръководството на ППМГ "Гео Милев" за доброто сътрудничество. Според нея връзката между училищното образование и извънкласните форми на обучение е от особено значение за развитието на учениците с изявени интереси към науката. Тя отбеляза, че Павел вече проявява желание да споделя придобитите знания и да участва в подготовката на други ученици за бъдещи олимпиади.

За развитието на младия талант говори и проф. д-р Алексей Стоев от Астрономическата обсерватория и планетариум "Юрий Гагарин" в Стара Загора. Той разказа, че още при първите им съвместни занятия е установил високото ниво на подготовка на Павел и е съдействал да бъде направен контакт с ръководителите на националния отбор. По негова препоръка ученикът е преминал и допълнително обучение в Националната школа по астрономия и астрофизика в местността Белите брези край Ардино.

Стоев припомни, че Стара Загора има утвърдени традиции в подготовката на олимпийци по астрономия. Първият златен медал за България от Международната олимпиада по астрономия също е спечелен от старозагорец - Калоян Пенев. Алексей Стоев изрази надежда, че постижението на Павел ще даде нов тласък за развитието на местната школа и ще насърчи повече ученици да се занимават с астрономия и астрофизика.

Директорът на ППМГ "Гео Милев" Мариета Петрова поздрави Павел и изрази благодарност към всички преподаватели, участвали в неговата подготовка. Тя посочи, че спецификата на астрономията изисква допълнителна работа извън общообразователната програма, поради което сътрудничеството между образователните институции е особено важно.

"Това за мен е пример за междуинституционална връзка, която дава страхотни резултати", отбеляза Мариета Петрова. Тя определи Павел като отговорен, последователен и задълбочен в работата си ученик, чиито постижения са повод за гордост за гимназията.

Особено внимание по време на срещата беше отделено на ролята на семейството. Надежда Чакърова отправи благодарност към майката на Павел - Стоянка Стоянова, за подкрепата и възпитанието, които са в основата на неговото развитие.

По време на разговора заместник-кметът открои и възможностите, които Стара Загора предоставя за обучение и развитие на интересите към астрономията. Тя насочи вниманието към обновения планетариум, Астрономическата обсерватория и STEM центъра, които разширяват достъпа на учениците до съвременна образователна среда и практически занимания.