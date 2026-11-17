Кораб, натоварен с газ, е подал сигнал за бедствие край Калиакра. Тази сутрин се е активирал аварийният радиобуй на газовоза GAS HUSKY, който плава под флага на Либерия.

Последната му позиция е на 14,5 морски мили от мястото, където вчера беше поразен BETUL 8, съобщи maritime.bg.

По данни от VesselFinder газовозът е пътувал от Александрия към Румъния. Към момента не е известно каква е съдбата на екипажа на кораба. Очаква се към последната известна позиция на кораба да бъде изпратен СУ - 25 за оглед.

В понеделник товарният кораб BETUL 8 беше ударен от два морски дрона. Корабът се обърна, а към района незабавно бяха насочени 4 военни кораба от Противоминната военноморска група в Черно море. Два от тях са български, един е румънски, а четвъртият - турски.В спасителните действия се включват и Военновъздушните сили. 2 хеликоптера „Кугър" и самолет Су-25 да извършиха въздушно наблюдение и разузнаване на района на инцидента. Операцията по спасяването на екипажа на кораба бе координирана от Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност" към Изпълнителна агенция „Морска администрация".

12-членният екипаж бе спасен. Моряците бяха транспортирани до сушата с два военни хеликоптера „Кугър" от състава на авиобаза Крумово. Всички са в добро общо състояние, премръзнали са, но няма тежко пострадали.

Вълна от атаки срещу кораби в български води започна в началото на миналия месец. Тогава плаващият под турски флаг кораб ALFA WATAN, пътуващ от Египет към румънското пристанище Сулина, беше поразен от въздушни и морски дронове. Корабът потъна, а при атаката загинаха девет сирийски и един египетски член на екипажа. Тогава бе ударен и корабът ABLE, който пострада сериозно от опожаряване.

6 дни по-късно 11 моряци от кораба HS Dignity, повечето от които сирийци, загинаха при нощна атака край българския бряг. Сирийският активист за правата на моряците Мохамад Хаджуз разказва пред Си Ен Ен, че след първия удар по HS DIGNITY екипажът забелязал приближаващ се безпилотен плавателен съд, който впоследствие се врязал в кораба. Тъй като моряците не успели да спуснат напълно спасителните лодки, част от тях скочили във водата. Освен HS DIGNITY бе ударен и корабът CHELSEA 3, който след атаката бе закаран за ремонт на пристанището в Бургас. Все още властите в България очакват резултати от проверката на открити на него останки, които вероятно са от атакувалите го дронове.

Контейнеровозът CONTSHIP JET беше ударен от дронове на 28 октомври. Над 20 от контейнерите, които превозваше, паднаха в морето и след това в продължение на седмица изплуваха край българското крайбрежие.