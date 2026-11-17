На 16.11.2026 г., в 12:40 ч., в ОДЧ на РУ-Гълъбово е получен сигнал, че в момента 51-годишен мъж вари ракия в дома си в село Мъдрец, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора. На мястото са изпратени служители на полицията в Гълъбово, които са установили мъжа в момент на дестилация на алкохол чрез използване на зазидан меден казан. Извършен е оглед на местопроизшествието.

Мъжът предал доброволно с протокол наличния в дома му алкохол - 308 литра течност с мирис на ракия, както и технически съоръжения, послужили за дестилацията му. По случия е образувано досъдебно производство.