Комисията за защита на конкуренцията разследва 8 картелни споразумения. Това обяви пред bTV зам.-шефът й Радомир Чолаков.

И по 8-те случая вече се работи. Част от проверките са свързани с обществени поръчки, включително за болнични храни, IT оборудване и обучение на общински служители с пари от ЕС, каза Чолаков. Стана ясно и че 3 от случаите са били изпратени до ЕК.

"Универсалната санкция, а и за картелите, е 10% от оборота", каза още зам.-шефът на КЗК.

Освен това регулаторът прави секторен анализ на фармацевтичния сектор, като са били взети мерки за регулиране на определени практики при доставка на лекарства. Това е станало без да се изчака анализът да приключи окончателно.

За пример Чолаков даде сътрудничеството с германската компания „Фьоникс Фарма" - един от най-големите доставчици на лекарства в Европа. При проверката е било установено господстващо положение на компанията при определени лекарства и в определени сфери на доставката им, обясни той.

"Попитахме внимателно: Какво ще кажете да направим една регулация?" Те разговаряха с ръководството си в Германия и на третия ден казаха: Да, разбира се, съгласни сме", каза зам.-шефът на КЗК. И допълни: "Това, което се случи там, е една малка революция, защото благодарение на сътрудничеството ни с немската компания, в момента наложихме принципа, че всеки, който има ексклузивно лекарство, което няма заместител, е в господстващо положение по дефиниция и подлежи на регулация".

Това ще ограничи възможноста доставчиците, които разполагат с такива ексклузивни лекарства, да ги дават само на аптеки от собствената си верига, обясни Чолаков.

Други промени в сектора, за които работи КЗК са паралелният износ на лекарствени продукти и нуждата от регулация на веригите аптеки.