Кола се преобърна по таван край Симитли, шофьор и дете се отърваха без травми. Пътният инцидент е станал в понеделник около 19 часа на главен път Е-79, в участък с изградена временна пътна връзка за преминаване от автомагистрала „Струма" към главния път в района на гр. Симитли.

Лек автомобил „Land Rover", движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, на лява крива от пътното платно се е блъснал в предпазна еластична ограда в дясно и се е преобърнал по таван. На 42-годишния водач на автомобила и непълнолетен пътник в него, които са чужди граждани са извършени медицински прегледи, като не са констатирани наранявания. Нанесени са значителни материални щети.