"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Самоизтребваме се на пътя! Губим хора!" С тези думи кметът на Бургас Димитър Николов коментира черната статистика за загиналите при катастрофи в България от началото на годината. По думите му 444 души вече са загубили живота си.

Николов коментира и усилията на Бургас да привлича нови жители, млади семейства и студенти и тежките последици от войната по пътищата.

„От няколко години Бургас прилага програма за демографско развитие. Радваме се на всеки нов човек, избрал да живее тук. На всеки привлечен студент, на всяко ново семейство, на всяко дете", написа кметът.Той подчерта, че общината инвестира в университетски филиали, нови училища и детска болница, за да създава условия повече хора да избират града за свой дом.

На този фон статистиката за жертвите на пътя го е потресла.

„444 души са загубили живота си при катастрофи в България от началото на годината до днес. 444!", посочва Николов.

По думите му това е населението на няколко български села или на няколко жилищни блока.

„444 мъже, жени и деца. И разбити животи на хиляди хора, които са ги обичали", написа още той.Кметът определи случващото се като особено тежко на фона на демографската криза в страната и призова за незабавни действия, вместо безкрайни анализи на причините за катастрофите.

„Можем дълго да анализираме причините – във всякакви аспекти. Но нямаме време за безкрайни анализи. Губим хора. Самоизтребваме се на пътя!", категоричен е Николов.

Той призова всеки човек да поеме лична отговорност и да промени дори един свой навик, който може да създаде опасност на пътя.

„Всеки трябва да направи нещо. Дори малко. Да промени навик, да се откаже от риск, да бъде по-внимателен и по-отговорен. Ако спасим дори един човешки живот, това ще бъде победа на живота!", заяви кметът.Николов съобщи, че общината ще продължи работата по създаването на полигон за пътна безопасност в Бургас, който да обучава шофьорите за реакция в критични ситуации.

Предвижда се закупуването на интерактивни системи за симулации на опасни ситуации на пътя, включително аквапланинг, природни бедствия и други непредвидими обстоятелства.

След последната трагедия на автомагистрала „Тракия" общината ще потърси и симулатор за шофиране при гъста мъгла.

Кметът отправи призив към специалисти и компании, които разполагат с подходящи технологии или конкретни решения, да се свържат с общината и да съдействат за реализацията на проекта.

„Знам, че моят принос ще бъде малка, много малка крачка. Но ще вложа всичко, за да направим наистина работещ полигон за пътна безопасност в Бургас. Започнахме го", заяви той.

Николов обърна внимание и на факта, че дори най-добрите симулатори не могат да подготвят шофьорите за всички опасности, особено когато става дума за безотговорно поведение на други участници в движението.

„Не можем да направим симулация за среща на пътя с дрогирани и пияни шофьори. За съжаление, реалността понякога е много по-страшна от всяка симулация", написа кметът.

В края на публикацията си той призова институциите, общностите и отделните граждани да започнат промяната от собственото си поведение.

„444 българи няма да посрещнат Коледа тази година! Ужас!", завършва емоционалното послание на Димитър Николов.