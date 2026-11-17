Криминалисти от РУ-Котел са задържали двама за кражба на лек автомобил, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в Сливен. Полицейските служители започват работа по случая на 16 ноември около 21,50 часа, след получен сигнал, че в дерето на реката край село Малко село, община Когел, има обърнат и изоставен автомобил. Пристигналите на мястото екипи установяват, че автомобилът е обект на кражба. Собственикът е жител на село Соколарци в същата община.

След проведените издирвателни действия извършителите са установени - мъж на 31 години от село Соколарци и непълнолетно момче, жител на община Омуртаг. По случая е образувано бързо производство.