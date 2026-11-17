Във връзка със започналите дейности по изграждане на конструкция пред ресторант „Хепи" на пл. „Свобода" № 4, Община Русе информира, че за поставянето на съоръжението е издадено разрешение от главния архитект на Общината на 24 април 2026 г. Дейностите се извършват по одобрени проекти, съгласувани с Министерството на културата със становище от 29 октомври 2025 г.

Отговорността за изпълнението на проекта в съответствие с одобрената документация и нормативните изисквания е на „Ве енд Ве Инвест" ООД, съобщават от пресцентъра на община Русе.

Съоръжението представлява преместваем обект – слънцезащитно съоръжение тип биоклиматична пергола с места за консумация. Проектът е разработен по задание на дружеството и е съобразен с Общата схема за разполагане на преместваеми обекти в зона „Б" на пл. „Свобода".

При проектирането е отчетен статутът на Доходното здание като недвижима културна ценност с национално значение. Разположението и видът на съоръжението са съобразени с архитектурата на сградата и прилежащото ѝ пространство.

В уведомление до Община Русе от „Ве енд Ве Инвест" ООД уверяват, че монтажът се извършва при спазване на одобрените проекти, нормативните изисквания и мерките за безопасност. Според предоставената информация са предприети технически мерки за опазване на историческата фасада и настилката пред нея, както и за осигуряване на свободен и безопасен достъп до дъждоприемните шахти.

От дружеството посочват, че полагат грижи за опазването на историческите сгради, в които се помещават обекти на веригата ресторанти, като според тях новата пергола ще подобри облика на пространството пред заведението, без да нарушава архитектурния характер на централната градска част.

В уведомлението си представителите на фирмата поднасят извинения за временното неудобство по време изграждането на конструкцията и заявяват готовност да предоставят допълнителна информация при необходимост.