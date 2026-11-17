Ние няма как да подкрепим един бюджет, който не решава нито един проблем на обществото. Напротив, създава и задълбочава проблемите. Той носи много по-висока инфлация, нови заеми, увеличаване на данъците и обедняване на гражданите.

Това заяви Теменужка Петкова, бившият финансов министър в правителството на Росен Желязков преди старта на извънредното заседание на бюджетната комисия, на което ще бъдат разгледани на първо четене 3-те бюджета за 2027 г. - на НЗОК, социалният и държавният.

"Това е една самоцелна, безсмислена, числова комбинация, която разпределя нашите ресурси. За съжаление пропускаме много време, за да направим политика, която да върне държавата в нормална траектория на развитие", категоричен бе колегата й Владислав Горанов.

Той напомни, че международната рейтингова агенция Standard & Poor's свали перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на България от позитивна на стабилна и потвърди дългосрочния и краткосрочния суверенен кредитен рейтинг на страната съответно на "BBB+/A-2".

"За съжаление S&P потвърдиха извода, че консолидацията се извършва с твърде бавни темпове. Бюджетът всъщност не постига никаква цел, затова си позволявам да бъда толкова груб. Това е една сметка, която финансира харчовете без да е инструмент за каквато и да е политика", заяви Горанов, също бивш финансов министър от ГЕРБ.

"Основните ни притеснения са свързани с макропоказателите: бюджетът не решава нито проблемите, свързани с инфлацията, нито тези, свързани с дефицита по текущата сметка на платежния баланс. Той се регулира доста трудно, но ако си спомняте, през 2014 г. страната ни беше поставена в процедура по макроикономически дисбаланси. Но ние се постарахме много, затова от 2014 до 2021 г. държавата не спонсорираше останалия свят. Износът превишаваше вноса. Но решението за такива макроикономически дисбаланси, не минава в никакъв случай през този лесен бюджет, който са предложили", каза още той.