Габрово и Велико Търново набират скорост по общия път към Европейска столица на културата 2032. А културният и гражданският сектор дават още по-голяма стойност на обединението на двата съседни града.

Подготовката на съвместната кандидатура продължава. В продължение на два дни концепцията бе представена в Габрово и във Велико Търново. За напредъка говориха Мартина Йорданова, основател и артистичен директор на резидентната програма IATRUS, Маргарита Доровска – директор на Център „Кристо и Жан Клод" и Галин Попов, културен мениджър и съосновател на ТаМ.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов благодари на всички творци, на неправителствените организации, културните институции, на гражданите, студентите и младите хора, които се включват активно с визия и идеи.

"Убедих се в гражданската енергия – тя доказва, че Европейска столица на културата 2032 е шанс и възможност с огромен потенциал за целия регион около Балкана.

Обединението на Габрово и Велико Търново вместо конкуренция е стратегическо решение. Избор на културата като пресечна точка за дългосрочна обществена, културна и икономическа промяна на цяла Централна България. В тази насока бяха и споделените идеи - за дългосрочна свързаност между Велико Търново, Габрово и всички по-малки общини в региона около Балкана, за съвместни културни събития и траен продукт, чийто хоризонт е отвъд 2032-а година", написа във фейсбук кметът Панов.

Подготовката продължава – предстоят още срещи в различен формат и в двата града, сформиране на смесени артистични групи. Споделените в рамките на уикенда теми и идеи дават още по-голяма стойност на обединението и ще намерят място в книгата на кандидатурата.

Меморандум за стратегическо партньорство в кандидатстването за Европейска столица на културата през 2032 г. подписаха Габрово и Велико Търново на 5 август т.г.

Кметовете Даниел Панов и Таня Христова се срещнаха символично на 150-годишния моста на Колю Фичето в родното му Дряново, за да демонстрират приемственост и нов тип взаимодействие в името на обща кауза - успешно представяне на Централна Северна България с уникални културни проекти , традиции, креативни инициативи и събития.