36-годишният кърджалиец, който удрял с електрошок 26-годишен мъж и го закопчал с белезници за дървена греда на тавана на дома си, остава в ареста. Районният съд в Кърджали уважи искането на прокуратурата и му наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража".

Инцидентът стана на 12 ноември, когато в дома на обвиняемия Г.М. се събрала компания от познати. Домакинът и 26-годишният му гост се качили на тавана. Там по-възрастният мъж го ударил няколко пъти с електрошоково устройство тип фенер, след което го закопчал с белезници за дървена греда. Пострадалият бил открит и освободен от друг гост. Причините за случилото се все още се изясняват.

Съдът прие, че има достатъчно данни за обосновано предположение, че Г.М. е извършил престъплението, както и реална опасност да се укрие или да извърши друго, ако бъде освободен.