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Вътрешният министър Иван Демерджиев награди полицаите и пожарникарите, спасявали хора след трагедията на АМ "Тракия". Във верижната катастрофа, станала на 10 ноември, загинаха 13 души.

Демерджиев изказа съболезнованията си към близките на загиналите. Посочи, че е видял как пожарникари вадят хора и ги носят на ръце до линейките. Припомни, че за пръв път имало и психолози на терен. Благодари и на служби от други ведомства.

"За съжаление не успяхме да предотвратим трагедията, но показахме, че държавата може да се погрижи за пострадалите по адекватен начин", каза вътрешният министър и награди полицаите, пожарникарите и психолозите, участвали в спасителните действия.