Тя е от сребро и позлатени частици, в нея са били полагани мощите на мъчениците Кирик и Юлита

3а 15 000 евро е била предложена за продажба откраднатата преди 27 г. мощехранителница от Бачковския манастир. "Оценката, използвана за търга в Естония, е била между 20 и 25 хил. евро. Ако наддаването беше проведено, не може да се каже на каква цена в крайна сметка би била продадена реликвата", зам.-окръжният прокурор на Пловдив Анна Викова.

Ценността представлява осмоъгълник по технологията на обкова - сребро с позлатени частици. На нея има изписан надпис, който я свързва както с поръчителя й, така и с принадлежността й към Бачковския манастир. Изработена е през 1645 г. Сведенията сочат, че в нея са полагани мощи на мъчениците Кирик и Юлита.

Била е открадната в далечната 1999 г. и засечена в естонски аукцион през май т. г.

Викова уточни, че от Бачковския манастир освен нея са били отнети редица ценни предмети, сред които и музейни експонати. Това са били общо осем мощехранителници, няколко евангелия, както и няколко престолни кръста.

С въпросната мощехранителница в обителта са били извършвани свещенослужения и затова тя има особена стойност както за православието, така и конкретно за манастира.

Наказателното производство е било прекратено поради изтичане на давностния срок и делото е било унищожено.

Викова посочи, че естонските власти са оказали пълно съдействие.

Реликвата е била публикувана в интернет - в онлайн магазин, като е била представена като предмет от византийската епоха. Именно по този начин е установено местонахождението й и е образувано наказателно производство, което касае изнасянето на мощехранителницата от България, посочи прокурорката.

Сега делото е възобновено и предметът му е изнасянето на мощехранителницата от България. Открадната мощехранителница от Бачково е със сребърен обков и златни нишки. Снимки: Окръжна прокуратура-Пловдив

Към момента няма данни за лицето, предоставило я за продажба, да е извършило самата кражба от Бачковския манастир. Става дума за естонски гражданин, уточни Викова.