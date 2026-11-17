Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев за пореден път се появи с вратовръзка на пера. Направи го за заседанието на бюджетната комисия, на което в момента се разглеждат бюджетите за 2027 г. Освен това Василев се обзаведе и с кошница със закачен надпис "грижа", иронично препращайки към правителствената инициатива "Кошница с грижа".

Това стана ясно от публикация в страницата на "Продължаваме промяната" във фейсбук, в която бяха качени 2 снимки на бившия финансов министър от заседанието на комисията. В текста към поста пише, че най-интересните моменти от заседанието ще бъдат публикувани на страницата. И има допълнение: "Ще хвърчат пера...".

Василев не за пръв път използва вратовръзка на пера като символична закачка с вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев.

Преди дни лидерът на ПП отново се появи с перната вратовръзка във видео, в което обясни, че всеки човек ще плати средно с 336 евро повече данъци и осигуровки през 2027 г. заради заложените в проекта за бюджет промени.

"Плащате 336, връщат ви 46 и 290 евро оставяте на гълъбарника. По 290 ще дадем на другаря Гълъб Донев, за да има да си харчи", заяви тогава Василев.

За пръв път модният аксесоар дебютира през юли, когато парламенатарната бюджетна комисия разглеждаше на второ четене бюджетите за 2026 г. На него лидерът на ПП бе с вратовръзка в син цвят с бели гълъбови пера. Хумористичната препратка е към шегата, че финансовият министър Гълъб Донев прави бюджета "перо по перо", която тръгна още преди години от Бойко Борисов.