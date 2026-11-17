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Над 12 000 „маркови" стоки задържаха при съвместни проверки митническите служители и полицаи от Главна дирекция „Гранична полиция" на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево". Повечето от ментетата са парфюми, съобщиха от Регионалния пресцентър на Агенция „Митници" в Свиленград. Стоките са задържани поради съмнения, че нарушават права върху интелектуалната собственост.

При един от случаите в лекотоварен автомобил митническите инспектори открити 5015 парфюма и тоалетни води и 828 чифта мъжки боксерки. В друг лек автомобил с българска регистрация са открити 5701 парфюма, 273 дрехи и 360 чанти с обозначения на световноизвестни марки. Шофьорът- български гражданин, заявил, че е закупил стоките от Турция, пише БТА.

В изпълнение на Европейски регламент относно защита на интелектуалната собственост стоките са задържани. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.

От началото на годината до момента митническите служители на „Капитан Андреево" са задържали над 700 000 търговски артикула заради нарушени права върху интелектуалната собственост, допълниха от митницата.

Последните случаи с по-големи количества фалшиви артикули бяха в периода 22-26 октомври, когато бяха конфискувани 2800 парфюма, 727 текстилни изделия и 110 аксесоара – обувки и чанти.