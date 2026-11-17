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Газова бутилка се взриви в апартамент зад Водната палата в Пловдив. По първоначална информация е отнесена стена от кухнята в жилището. Към момента районът е отцепен, а отломки от тухли и мазилка се въргалят на земята. Огнеборци са на място и гасят.

На този етап няма данни за пострадали хора.

"Исках да си сваря картофи, отидох до газовата бутилка и тя се взриви", разказа Милка Киркова. Тя и синът й Николай обитават жилището, напуснали са веднага.

По думите на майката бутилката била нова и доставена тази сутрин.

Огънят е овладян бързо, но пораженията от взрива са големи.