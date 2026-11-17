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Софийският градски съд потвърди определението на Софийски районен съд за постоянен арест на Йордан Атанасов - програмистът, който уби кучето Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада".

В съда Йордан Атанасов поиска по-лека мярка „домашен арест", за да продължи да работи и да изплаща издръжка на малолетното си дете. Съдът не уважи искането му, съобщи БТА.

Решението на съда е окончателно.

В съдебната зала бяха и стопаните на умъртвеното куче Снежина Кишчюк и Константин Кишчюк.

На 4 ноември Софийският районен съд даде ход на делото и наложи мярка за неотклонение "задържане под стража" на обвиняемия Йордан Атанасов след повдигнато обвинение от страна на Софийската районна прокуратура. Действието е извършено вечерта на 1 ноември 2026 г.

Два ужасяващо силни ритника е понесла 9-годишната Кнопа, порода йоркширски териер, от програмиста Йордан Атанасов. При първия, който бил в тялото на 3-килограмовото куче, то полетяло метър над земята. Последвал втори, след който йоркито се забило в лявата гума на автомобил, и издъхнало на мига.