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Самонастанали се в имот в центъра на Добрич предизвикаха пожар, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 16 ноември, около 19:30 часа е получено съобщение за възникнал пожар в частен имот по ул. „Отец Паисий" в Добрич. Пожарът е потушен от екипи на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населениета" в града.

При инцидента е обгоряла частично стая от къщата. При последвалите полицейски действия е установено, че в имота са се самонастанали жена на 34 години и мъж на 38 години. Те са задържани от полицейските служители. Работата по случая продължава.