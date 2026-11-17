Целият екипаж на танкера GAS HUSKY, който потъна близо до българското крайбрежие, е бил спасен.

Информацията все още не е потвърдена от българските институции. Около 12:45 ч. се очаква хеликоптерите с моряците да кацнат на авиобаза "Чайка" във Варна, съобщава maritime.bg. Няма данни какво е състоянието им. По информация на румънската морска администрация, на борда на кораба е имало 19 души екипаж. Всички те са филипинци.

По-рано от министерството на отбраната съобщиха, че летателна техника и военни от Военновъздушните сили са изпратени на спасителна операция към кораба. От прессъобщението на МО става ясно, че корабът е потънал на ок. 50 морски мили източно от Бяла.

GAS HUSKY e изчезнал от радарите малко след полунощ, а в 08:02 ч. тази сутрин се е активирал аварийният буй, който излъчва сигнал за потънал кораб. В 10:25 ч. самолет Су-25 излетял от Балчик, за да направи разузнаване от въздух в района на потъването на кораба. Там е установен спасителен плот с хора, вероятно от екипажа, като за спасяването им е бил активиран и хеликоптер "Кугър".