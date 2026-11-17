Иззеха канабис, амфетамин и метаамфетамин при проверки в Каварна и Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 16 ноември, около 09:30 часа в град Каварна е извършена проверка на 33-годишен мъж. Установено е кристално вещество, реагиращо на амфетамин.

Същия ден, около 09:50 часа в град Добрич при проверка на 43-годишен мъж е намерена суха тревна маса, реагираща на канабис.Отново в Добрич на 16 ноември, около 13:50 часа в град Добрич при проверка на 36-годишен мъж е иззето ристално вещество, реагиращо на метаамфетамин.. Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи полицейски производства.