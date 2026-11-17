Иззеха автомобила на шофьор с коктейл от дрога зад волана в Ген. Тошево, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич. На 16 ноември, около 17:50 часа в град Генерал Тошево е спрян за проверка лек автомобил „Мерцедес", управляван от 38-годишен мъж. Установено е кристално вещество, реагиращо на амфетамин.

При последвалата проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества, тестът отчита положителен резултат за метаамфетамин, кокаин и амфетамин. Водачът е задържан за срок до 24 часа. Автомобилът е иззет по надлежния ред. По двата случая са образувани бързи полицейски производства.

Пак на 16 ноември, около 18:30 часа в град Добрич при проверка на лек автомобил „Ауди", управляван от 29-годишна жена, тестът за употреба на наркотични и упойващи вещества отчита положителен резултат за метаамфетамин. Тя е задържана за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.