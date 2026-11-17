990 млн. евро ще се съберат повече от осигуровки

Минимална пенсия получават 45% от пенсионерите - да се върне връзката и да няма минимална сума, а социалните пенсии да се извадят от системата

По-високи пенсии, детски, майчинство и помощи ще има през 2027 г. За сметка на това са предвидени и по-високи осигуровки. От 1 януари минималната заплата ще е 660 евро. Това е ръст с 6,4%, като с този процент ще се вдигнат и всички минимални прагове. Максималният осигурителен доход пък ще се вдигне от 2300 на 2300 евро.

Държавните служители пък ще плащат вноските си като всички работещи в съотношение 40 на 60., но ще се увеличат заплатите им.

Майчинството се увеличава от 398 евро на 450 евро през втората година. Ако се върне по-рано на работа тя ще получава 75% от тази сума.

Приходите от осигурителни вноски в Държавното обществено осигуряване ще се увеличат с 990 млн. евро , каза социалният министър Наталия Ефремова в комисията по бюджет и финанси. Тя гледа на първо четене проекта на Държавното обществено осигуряване за 2027 г.

НАТАЛИЯ ЕФРЕМОВА

Бюджетът на ДОО възлиза на над 16,5 млрд. евро, което е с над 1,240 млрд. евро повече. Предвиден е ръст на пенсиите по „швейцарското правило", които ще се увеличат с между 7 и 8% от 1 юли 2027 г. „Минималната пенсия ще достигне 374 евро, като увеличаваме и тавана на пенсиите, който ще бъде 1875 евро", каза министър Ефремова. Средната пенсия ще достигне 587 евро.

Ръст е предвиден и на дневното минимално и максимално обезщетение за безработица, които нарастват съответно от 9 на 13 евро и от 54 на 60 евро.

В Учителския пенсионен фонд вноските са изцяло за сметка на работодателя и вноските се управляват консервативно, допълни управителят на НОИ Весела Караиванова-Начева.

Старите проблеми във Фонд "Пенсии" остават. Добрата нова е, че приходите растат, но това е заради ръста на осигуровките, каза пък Любомир Дацов от Фискалния съвет. Остават и основните проблеми със застаряването на населението. И припомни, че през последните 10 години минималната пенсия се е увеличавала изпреварващо и сега хората с минималните пенсии са над 45%. И обърна внимание, че трябва да се развива втория стълб.

Подкрепяме осъвременяването на пенсиите от 1 юли, майчинството и обезщетенията за безработица. Не възразяваме срещу увеличаването на минималните прагове, но обръщаме внимание, че еднаквият процент се отразява на производителността, каза Станислав Попдончев, заместник-председател на Българска стопанска камара (БСК). Не са съгласни обаче с вдигането на максималния осигурителен доход, защото увеличение имаше и само преди няколко месеца - 1 август. И отново припомни, че БСК настоява и за цялостна пътна карта за пенсионната система.

В България има 2,9 млн. осигурени лица и над 2 млн. пенсионери. Това съотношение е 1,41 и то ще се влошава. През следващите години 100 пенсионери ще се заместват от 65 работещи. Времето за реформа в системата не само е настъпило, но е закъсняло отбеляза, Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциация на индустриалния капитал в. България (АИКБ). Нашият апел е да се върне връзката с осигурителния принос и основният проблем и статута на минималната пенсия, 45% от хората получават минимална пенсия, а половината от тях получават пенсия, която е вид социално плащане. Социалните пенсии трябва да се извадят от системата, каза още той. Обърна внимание, че нетния коефициент на заместване е 66%, а ОИСР препоръчва да е 60. Подкрепят и реформата в ТЕЛК и борбата срещу фалшивите документи. Това, което се направи през 2019 г. преобърна системата и там се наблюдават много нарушения, каза още той