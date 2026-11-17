85 години история, над 50 000 подготвени специалисти и професии, които ще бъдат нужни и утре

Знаете ли, че зад най-емблематичните сгради и инженерни съоръжения в България стоят възпитаници на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)? Само няколко примера са НДК, Аспаруховият мост и софийското метро. Поколения архитекти, инженери и геодезисти, завършили университета, са оставили следа в облика на градовете ни, в строителството на мостовете, язовирите, в изграждането на пътната и ВиК инфраструктура. Техни проекти има и далеч извън България - в Европа, Близкия изток, Африка, дори в САЩ и на Антарктида.

УАСГ е основоположник на висшето техническо образование у нас и на българската школа по архитектура, строителство и геодезия. Основан през 1942 г. и познат през годините като ИСИ, ВИСИ и ВАС, днес университетът продължава да подготвя следващите поколения висококвалифицирани специалисти.

Дипломиране

16 години на първо място

УАСГ неизменно е №1 в направление 5.7 “Архитектура, строителство и геодезия” от създаването на Рейтинговата система на висшите училища в България през 2010 г. Дипломата по специалността “Архитектура” е призната от Министерството на културата и комуникациите на Франция и от Кралския институт на британските архитекти (RIBA), а всички инженерни специалности са акредитирани от авторитетната ENGINEERS EUROPE (FEANI до 2022 г.), която присъжда званието “Евроинженер”.

Професии с мисия

Сред специалностите в УАСГ са т.нар. регулирани, които са с висока обществена отговорност - тези професии не могат да се упражняват без съответната диплома. Това са “Архитектура”, “Строителство на сгради и съоръжения”, “Транспортно строител-ство”, “Водоснабдяване и канализация”, “Геодезия”, както и защитената специалност “Хидростроителство”, която се изучава само в УАСГ и е от стратегическа важност за държавата.

Посещение на обект

Среща с бизнеса още в университета

В УАСГ студентите се срещат с бъдещите си работодатели още докато учат. Университетът работи с над 300 партньори от сектора, които предлагат стажове, и участват в практически задачи. Компаниите и студентите си сътрудничат в създадения Съвет на бизнеса, където обсъждат как обучението да отговаря по-добре на нуждите на бранша. А възможност за пряк контакт с работодателите дава ежегодният форум

“Дни на кариерата - Студентите посрещат бизнеса”, в който тази година участваха 76 компании и браншови организации.

Дни на отворените врати

Новите технологии променят обучението

BIM технологиите, 3D визуализациите и изкуственият интелект вече са част от работата на архитектите, инженерите и геодезистите. Затова и обучението се променя. УАСГ разполага с 54 лаборатории, в които теорията среща практиката.

Най-новото попълнение е AI HUB “Архитектура и строителство”, създаден съвместно с Камарата на архитектите в България и “ИПА Архитекти”. Там студенти, преподаватели и професионалисти работят заедно и с нови технологии търсят решения на реални задачи.

Практика посещение в софийското метро

Българско образование с европейски хоризонт

УАСГ си партнира с над 130 висши училища по света, а “Еразъм+” дава възможност за семестриално обучение и стаж в чужбина.

Университетът е част от европейския алианс BAUHAUS4EU, който обединява 10 университета от 9 държави и насърчава образователни инициативи и обмен на опит. В момента се разработват съвместни магистърски програми с обща диплома от няколко университета. В рамките на алианса в УАСГ се провеждат два интердисциплинарни курса, водени от студенти (Student-Led Courses), както и т.нар. живи лаборатории (Living Labs), в които студенти и партньори работят по реални проблеми.

Практика специалност Геодезия - Семково

Студентите имат глас

Студентският съвет при УАСГ е важен партньор на академичното ръководство и има активна ролявъв вземането на решения, свързани с учебния процес и качеството на образованието. Освен че защитава интересите на колегите си, съветът организира и различни събития - от наградите ХАОС до благотворителната инициатива “Студентите бягат с УАСГ”, която тази година събра над 34 000 евро в подкрепа на младежи с онкологични заболявания.

Благотворителната инициатива Студентите бягат с УАСГ

Поглед напред с амбиция

През 2027 г. УАСГ навършва 85 години. За това време е подготвил над 50 000 специалисти, допринесли за съвременнияоблик на България. Амбицията днес е УАСГ да се утвърди не само като водещ университет у нас, но и като разпознаваем европейски център за образование, наука и иновации. Независимо колко се променят технологиите, най-важната задача на университета остава същата - да подготвядобри специалисти, които осъзнават отговорността и значението на своята работа. Защото това, което ще проектират и изградят, ще е част от живота на всички нас и ще остане за следващите поколения.