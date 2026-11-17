Кметът на Доспат Елин Радев блокира конкурса за директор на СУ „Димитър Благоев", като оттегли членовете си в комисията по избор.

Това съобщават от пресцентъра на министерството на образованието. Оттам заявяват, че става въпрос за безпрецедентен случай на политическа намеса в избора на директор на училище. И допълват: Това поставя въпроси за механизма на участие на местната власт в кадровата политика в образованието.

На 1 октомври тази година бяха обявени конкурси за нови директори за 244 училища - 223 общински и 21 държавни. В момента те нямат назначен директор, тъй като предходният е излязъл в пенсия, уточняват от МОН.

Въпреки че конкурсите са обявени преди 46 дни, до 16 ноември кметът на Доспат не е подавал сигнали за нарушения при провеждането на конкурса за директор на СУ „Димитър Благоев". На 10 ноември той е сигнализирал за предполагаеми финансови нарушения в училището, като сигналът своевременно е изпратен за проверка от РУО – Смолян. В него обаче не се съдържат никакви възражения срещу конкурсната процедура, съобщават от МОН.

Вчера (16 ноември) в края на деня е получен писмен сигнал от кмета на общината Елин Радев, в който посочва притеснения за конкурса за директор на съответното училище, в това число съмнения за членовете на обществения съвет и начина за формирането му. Въпреки че сигналът постъпва в МОН след 16:30 часа, веднага е разпоредена проверка от РУО – Смолян с писмо, излязло от министерството преди края на работния ден.

Установената практика в подобни случаи е конкурсната процедура да продължи, като паралелно се извършват необходимите проверки. Всички етапи на конкурсите се видеозаснемат, което позволява последваща проверка на тяхното провеждане и предприемане на съответните мерки при установени нарушения, включително след приключване на процедурата. Въпреки предприетите действия обаче в днешния ден общината оттегля членовете си в комисията по избор, с което фактически блокира конкурса. Същевременно обаче продължава участието си в другите конкурси на територията на общината.

За конкурса за директор на СУ „Димитър Благоев" се състезават двама кандидати – Ярослав Първанов и Веселин Калфов. Ярослав Първанов към момента е временно изпълняващ длъжността директор на СУ „Димитър Благоев". Той е назначен през август 2026 г. от тогавашния началник на РУО – Смолян Никола Запрянов, който е ръководил управлението в продължение на години. След промяната в ръководството на РУО временно изпълняващият длъжността директор е запазил поста си до провеждането на конкурс за титуляр. Веселин Калфов към момента е секретар на община Доспат, което поставя въпроси за причините за намесата на местната власт в конкретния конкурс.

Конкурсите, обявени от МОН, протичат в два етапа. Първият е писмен изпит, който включва решаване на тест, като минимумът за допускане до следващия етап е 30 точки. Вторият етап е събеседване с кандидата, включващо решаване на казуси и защита на концепция за стратегическо управление на съответната образователна институция. Кандидатите трябва да имат висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър", не по-малко от пет години учителски стаж и да отговарят на останалите нормативно определени изисквания за заемане на длъжността.

Общо за конкурсите са подадени 545 заявления, като част от кандидатите са кандидатствали за повече от едно училище. За 65 училища няма кандидати. Всички конкурси продължават нормално, с изключение на СУ „Димитър Благоев", където днес процедурата ще бъде прекратена заради действията на кмета.

За случая в Доспат е уведомен и председателят на Националното сдружение на общините в Република България Даниел Панов.