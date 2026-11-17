Проектът за ремонт на язовир „Огоста" край Монтана ще бъде изготвен през 2027 г., заяви вчера в града министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той уточни, че язовирът вече е в активите на министерството, а началото на ремонта ще бъде определено според резултатите от разчетите.

„Престъпление е било, че в годините назад никой не е направил проектиране", заяви Абровски. Той добави, че правителството има волята да извърши ремонта, който е отлаган с години. Започва подготовката за реализацията на проекта.