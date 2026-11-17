НАП установи над 100 нарушения и спря от продажба 77 опасни стоки от магазини от типа "китайски мол". Това е станало по време на съвместни инспекции, проведени между 4 и 10 ноември, под ръководството на Междуведомствения координационен център на ГДБОП.

В акциите са участвали служители от Икономическа полиция към СДВР, Национална агенция за приходите (НАП), Комисия за защита на потребителите (КЗП) и Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), съобщават от пресцентъра на НАП.

В обхвата на операцията са близо 30 големи търговски обекти тип „китайски мол" в София, както и магазини и складове на територията на стоков базар „Илиянци".

Проверките са насочени към пресичане на митнически и данъчни нарушения при внос и разпространение на карго стоки, установяване на продукти без маркировка за съответствие и в нарушение на изискванията за безопасност, както и продажба на стоки в нарушение на Закона за защита на потребителите.

Най-много са нарушенията на Закона за техническите изисквания към продуктите, констатирани от ДАМТН - общо 50 несъответствия.

Други 32 законови нарушения са установени от КЗП, основно свързани с липса на инструкции за употреба на стоки, с обявени намаления без посочен срок, на информация за цени или изписване само на цифрова стойност без валута, и др.

От приходната агенция са установени 12 нарушения, сред които липса на реквизити във фискалните бонове, разлика в касовата наличност, липса на ръчни касови формуляри и др.

От контролните служби са съставени над 50 акта за установяване на административни нарушения, а от ДАМТН са издадени заповеди, с които временно са спрени от разпространение 77 несъответстващи и потенциално опасни продукти - детски играчки, електроуреди и лични предпазни средства.

След проведени оперативни мероприятия от ГДБОП са установени и 2 големи складови помещения на територията на стоков базар „Илиянци", в които са открити големи количества карго стоки, внос от Китай. От Междуведомствения център е поискано съдействие от НАП за извършване на пълна инвентаризация на складовете и откриване на ревизионни производства на две рискови дружества.