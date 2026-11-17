4 пъти е бил ударен корабът GAS HUSKY: 1 път в машинното отделение и в мостика. Това заявил капитанът на кораба, след кацането на хеликоптера "Кугър", с който бяха евакуирани всички 19 моряци от екипажа на танкера. Според областният управител на Варна Марио Смърков, моряците "не са споделили все още такава информация - за удари с дрон".

Това стана ясно от видео на живо от евакуирането на екипажа, качено на фейсбук страницата на maritime.bg. 19-те филипинци се появиха увити в одеала, а някои бяха и със спасителни жилетки. На авиобаза "Чайка" те бяха посрещнати от екипи на "Гранична полиция" и военнослужещи. На място чакаше и линейка.

Стана ясно, че двама от моряците ще бъдат закарани в болница за лечение. Видимо спасените моряци бяха без сериозни травми.

На брифинг пилотът на "Кугър"-а заяви, че корабът все още не е потънал напълно. При пристигането на вертолета в района на инцидента той бил килнат на дясната си страна. Това бе потвърдено и от областния управител на Варна.

Моряците от екипажа прекарали цялата нощ на спасителния плот, на който бяха намерени при разузнавателната мисия на самолетите Су-25, след като се разбра за поредния инцидент с кораб в българските води на Черно море.