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На 17 ноември в Гранд хотел „Шумен“ се провежда регионалната среща „Споделяме опит, търсим решение“, организирана от Националната асоциация на секретарите на общини в Република България.

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов откри форума и поздрави участниците. „Двигателят на дейността и функционирането на общинската администрация са секретарите на общините. Реалната връзка между местната власт и жителите на съответната община се осъществява от вас – секретарите“, посочи кметът. Той изрази признателност за готовността им да поемат тази функция, която е сред най-отговорните в местната власт.

На официалното откриване присъстваха също изпълнителният директор на НАСО РБ Силвия Даскалова, членове на Управителния съвет на Асоциацията, секретарят на Община Шумен Ирина Кьосева и секретари на общини от Североизточна България.

Срещата се провежда в рамките на няколко панела, в които участниците имат възможност да споделят опит и добри практики.

Тази година акцентът е върху дискусията и прилагането на интерактивния формат „Световно кафене“, чрез който се обсъждат актуални казуси, споделят се работещи практики и се очертават потребностите от професионална подкрепа.

Програмата продължава с панела „Гласът на регионите“ и обсъждане на въпроси и процедури, свързани със Закона за прозрачност при представителството на интереси. Представители на Община Разград ще споделят своя опит с виртуален асистент, който използват за подобряване на обслужването и комуникацията с гражданите.

Форумът ще завърши с представяне на предстоящите дейности на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България и обобщаване на предложенията, направени по време на срещата.

До момента Асоциацията е провела две регионални срещи – в Банско и Монтана. След Шумен предстои и последната среща от поредицата – в Нова Загора.